Nasce Molesini Editore Venezia, casa editrice di poesia

Una nuova casa editrice dedicata alla poesia. Parliamo di Molesini Editore Venezia, fondata e diretta dallo scrittore, traduttore e poeta Andrea Molesini, con l’ambizione di “rivitalizzare il ruolo della poesia, e della riflessione sulla poesia, nella vita letteraria italiana”. Il motto di Vitruvio Firmitas (solidità); Utilitas (praticità); Venustas (bellezza) è il logo della casa editrice.

L’editore e autore sottolinea: “Passione e rigore, testa e cuore, libertà, tenacia, coraggio… di questo groviglio inestricabile è fatta la poesia di ogni tempo e luogo. Pubblicare libri che onorino intelligenza e coraggio è per me un imperativo morale. Non mi nascondo le molte difficoltà materiali, ma le considero uno stimolo prima che un ostacolo: contribuiranno alla riuscita dell’impresa“.

Le uscite previste per il 2022 sono cinque mentre nel 2023 saranno circa dieci. Tra gli autori pubblicati, classici come Fernando Pessoa e Angelus Silesius, a cui si affiancheranno esordienti italiani e stranieri e autori dimenticati. Attenzione sarà dedicata alla cura della traduzione e all’oggetto libro: carta di qualità, rilegata e cucita a mano, formato tascabile, grafica semplice e netta, colori vivaci, niente immagini (tutte le copertine sono firmate da Giacomo Callo). Anche la scelta del carattere tipografico, Baskerville Original, per l’editore è importante.

Le prime uscite in programma sono Messaggio di Fernando Pessoa (introduzione, traduzione e commento di Francesco Zambon) e Il pesce rosso che ci nuota nel petto di Gioconda Belli, poetessa, scrittrice e attivista nicaraguense di origine italiana, classe ’48, che nel 1970 comincia a pubblicare le sue poesie ed entra nel Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale. Minacciata, l’autrice fugge in Costa Rica nel 1976, ma due anni dopo ritorna in Nicaragua per combattere. Con la vittoria del Fronte entra nel governo e vi resta fino al 1994, quando lascia la politica per divergenze col partito. Il suo primo romanzo, La donna abitata (1989) ha successo. Autrice di una ventina di libri – romanzi, poesia, racconti per bambini – riceve riconoscimenti in patria, nelle Americhe e in Europa (la Francia le ha conferito il titolo di Chevalier des Arts et des Lettres).

Altri titoli previsti nei prossimi mesi sono Oscuro come il tempo di Emmanuel Moses; Devozioni domestiche di Bianca Tarozzi; Il tempo degli spaventapasseri di Jozefina Dautbecović; Peltro e argento di Gilberto Sacerdoti; L’iride nel fango. L’Anguilla di Eugenio Montale di Francesco Zambon; L’altra metà del sogno mi appartiene di Alicia Galienne (in tre volumi) e Da una fessura di abbaino di Alfredo Rizzardi. Aggiornamenti sul sito della nuova casa editrice.