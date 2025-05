La narrativa “Corsara” della storica Editrice Carabba

Fondata a Lanciano nel 1878 dal tipografo Rocco Carabba, l’Editrice Carabba ha pubblicato autori come D’Annunzio e Salgari. Negli ultimi anni ha ripreso l’attività e ora presenta una nuova collana di narrativa, “Corsara”, affidata ad Angela Bubba. Tra i nomi in arrivo, Giorgio Ghiotti, Marino Magliani, Elisa Ruotolo, Grazia Verasani – I particolari sul nuovo progetto e la storia del marchio

Come ricorda Gianni Orecchioni, attuale presidente del marchio, l’Editrice Carabba nacque a Lanciano (Chieti) nel 1878 per iniziativa del tipografo Rocco Carabba che riuscì, nell’arco di un quarto di secolo, a farla crescere a livello nazionale. Il primo salto di qualità lo ebbe grazie all’incontro con Gabriele D’Annunzio, il cui esordio letterario con Primo vere riscosse successo. Poi ci fu l’incontro con Giovanni Papini, da cui venne alla luce la “Cultura dell’anima”.

Una storia cominciata nel 1878…

Carabba fu editore generalista e pubblicò opere di filosofia, religione e spiritualità, letteratura italiana e straniera, antropologia, fiabe, letteratura per ragazzi e testi di scolastica. Molte furono le traduzioni che consentirono di far conoscere in Italia vari autori, ma anche fiabe come Heidi.

Tra i suoi collaboratori e saggisti, personalità del calibro di Giovanni Gentile, Piero Gobetti, lo stesso Papini, Giovanni Amendola, Mario Praz, Pasquale Villari, Giorgio Pasquali, Giuseppe Prezzolini e Giovanni Vailati.

Nel corso del ‘900 non è mancato lo spazio per la narrativa, con la pubblicazione di autori come Pirandello, Montale, Cardarelli, Saba, Verga, Vittorini, Alvaro, Salgari, Moravia, De Cespedes, Capuana, Scarfoglio, Serao e altri.

Che si è interrotta nel dopoguerra…

L’editrice Carabba, distrutta dai bombardamenti ai tempi della Seconda guerra mondiale, fallì alcuni anni dopo.

Negli ultimi decenni Carabba ha ripreso la sua attività editoriale. Per un periodo si è occupata principalmente di saggistica, con testi di filosofia, letteratura e storia.

La nuova collana di narrativa

Ora l’arrivo in libreria di una nuova collana dedicata alla narrativa, “Corsara” (il nome è un omaggio a Salgari) con la collaborazione della scrittrice Angela Bubba (che ha già pubblicato per Carabba diversi titoli, su Elsa Morante, Anna Maria Ortese e Bruno Sperani), qui in veste di editor.

Spiega Bubba: “Corsara è stata chiamata così in omaggio a Salgari (autore che ha pubblicato con Carabba ben 12 titoli) ma non solo. Ci è piaciuta subito la metafora dell’avventura e del viaggio, e specie del viaggio per mare, perché questo è la letteratura, di ogni tempo e paese: un moto continuo a bordo dell’ispirazione, una navigazione intorno a quel liquido sempre incandescente, sempre vero, sempre totalizzante, che è la fantasia. Ci è piaciuta quest’idea d’acqua forte e simbolica, che viene smossa in primis dagli immaginari degli autori e delle autrici, e dalla loro temerarietà di visione, dal loro coraggio nella lingua, dalla loro unicità poetica e stilistica“.

Tra i primi autori pubblicati, Giorgio Ghiotti (che inaugurerà tra qualche mese la collana), Elisa Ruotolo, Marino Magliani e Grazia Verasani: “Lasceremo grande libertà formale e contenutistica agli autori e alle autrici, dando spazio anche a possibilità di sperimentazione: non come esigenza di differenziazione o di esagerazione espressiva a prescindere, o a tutti i costi, ma come naturale possibilità letteraria, come garanzia di freschezza compositiva, non da sopprimere ma anzi da valorizzare, per non escludere quei processi che poi non a caso si distinguono nell’orizzonte più generale: questo è un aspetto premiato anche dall’edizione corrente del Premio Strega, i cui primi semifinalisti, annunciati circa un mese fa, spiccano nel panorama editoriale nazionale per l’originalità dei loro lavori”.

Corsara verrà presentata ufficialmente al Salone del Libro, giorno 18 maggio, alle ore 18,30, nello Spazio Abruzzo.