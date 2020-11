National Book Award 2020: tutti i vincitori

Nella serata di ieri si è svolta la cerimonia (quest’anno inevitabilmente in versione virtuale) di annuncio dei vincitori del premio National Book Award 2020. Ecco i titoli vincitori delle cinque categorie:

Fiction – Charles Yu, Interior Chinatown

Nonfiction – Les Payne and Tamara Payne, The Dead Are Arising: The Life of Malcolm X

Letteratura per ragazzi – Kacen Callender, King and the Dragonflies

Letteratura tradotta – Yu Miri, Tokyo Ueno Station (tradotta dal giapponese da Morgan Giles)

Poesia – Don Mee Choi, DMZ Colony

Interior Chinatown, vincitore della categoria Fiction, sarà pubblicato nel corso del 2021 da La nave di Teseo, così come Leave the World Behind di Rumaan Alam, uno dei cinque romanzi finalisti della stessa categoria.