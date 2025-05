Dopo le polemiche per la mancata presenza in “dozzina” al Premio Strega 2025, Nicoletta Verna vince l’European Union Prize for Literature – I particolari

Dopo le polemiche per la mancata presenza in “dozzina” al Premio Strega 2025, Nicoletta Verna con I giorni di Vetro, edito da Einaudi Stile Libero, vince l’European Union Prize for Literature (EUPL), premio dell’Unione Europea per la Letteratura, “che celebra scrittrici e scrittori emergenti nel campo della narrativa, provenienti dall’Unione Europea e da altri Paesi aderenti”.

L’edizione 2025 del premio coinvolge 13 paesi: Austria, Belgio (comunità francofona), Bosnia ed Erzegovina, Georgia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Norvegia, Romania, Slovacchia, Spagna e Ucraina.

Il premio è organizzato da un consorzio formato da Federation of European Publishers (FEP) e da European and International Booksellers Federation (EIBF), con il sostegno del programma Europa Creativa. Per l’Italia a selezionare la candidata è stata la Fondazione Circolo dei lettori.

Due le menzioni speciali per i candidati dal Belgio Philippe Marczewski con Quand Cécile (Quando Cécile), edito da Le Seuil, e dall’Irlanda: Sheila Armstrong con Falling Animals, edito da Bloomsbury.

“Sono molto felice della vittoria di Nicoletta Verna che con I giorni di vetro ha saputo conquistare questo significativo riconoscimento grazie alla potenza delle sue parole. E avere notizia di questa vittoria proprio qui, al Salone Internazionale del Libro di Torino, ci rende particolarmente orgogliosi”, commenta Giuseppe Culicchia, direttore Fondazione Circolo dei lettori dal Salone Internazionale del Libro di Torino.