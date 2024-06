Smentita la notizia della morte di Noam Chomsky, grande linguista e attivista politico

Valeria Wasserman, la moglie di Noam Chomsky, ha smentito le voci (che ben presto hanno fatto il giro del mondo) sulla presunta scomparsa del maggior linguista vivente, oltre che uno dei punti di riferimento della sinistra radicale. Il saggista e attivista è ricoverato in un ospedale di San Paolo, in Brasile – I particolari

Saggista prolifico, filosofo, linguista, scienziato cognitivista, teorico della comunicazione e attivista politico, Noam Chomsky, nato il 7 dicembre 1928 (a Filadelfia, da una famiglia ebraica originaria dell’Europa dell’est), ha fatto parlare per le voci della sua presunta scomparsa. Voci – che hanno ben presto fatto il giro del mondo – smentite dalla moglie Valeria Wasserman, che ha sposato lo studioso nel 2014.

Il linguista americano – come scrive l’agenzia internazionale AP, è ricoverato in un ospedale di San Paolo, in Brasile, dopo essere stato colpito da un ictus.



Parliamo di uno tra i maggiori linguisti viventi (è il fondatore della grammatica generativo-trasformazionale) oltre che di uno punti di riferimento della sinistra radicale internazionale.

Come abbiamo raccontato in questo approfondimento sulle sue opere e le sue battaglie, Chomsky, acerrimo sostenitore della libertà d’espressione a qualunque costo, non è soltanto un linguista di fama mondiale: i suoi studi e le sue opere spaziano nel campo delle scienze cognitiviste, nella teoria della comunicazione e nella politica. Suoi sono, tra gli altri, saggi come La fabbrica del consenso e Chi sono i padroni del mondo.

I LIBRI, PUBBLICATI IN ITALIA DA PONTE ALLE GRAZIE

Fra gli ultimi volumi pubblicati in Italia da Ponte alle Grazie ricordiamo Minuti contati (con R. Pollin, 2020), Lotta o declino (con E. Feroz, 2021), Precipizio (con C.J. Polychroniou, 2021), Perché l’Ucraina (con C.J. Polychroniou,2022), Le conseguenze del capitalismo (con M. Waterstone, 2022), Poteri illegittimi (con C.J. Polychroniou, 2023), e Insieme per salvare il pianeta (2023).

Noam Chomsky è, tra le altre cose, autore di testi come La struttura della sintassi (1957), Aspetti della Teoria della Sintassi (1964), Linguistica Cartesiana. Un capitolo nella storia del pensiero razionalista (1966), La grammatica generativa trasformazionale (1966), Linguaggio e problemi della conoscenza (1987), raccolti in Italia all’interno dei volumi Saggi linguistici (Bollati Boringhieri, 1970), testi che hanno rivoluzionato gli studi linguistici.