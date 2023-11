“Personalibri”: aforismi d’autore nella nuova collana di libri illustrati (dalle copertine personalizzabili)

Libero spazio alla creatività con la nuova collana di Pendragon: “Personalibri”. Una serie di piccoli volumi che raccolgono 300 pensieri e citazioni di grandi autrici e autori, insieme a 20 illustrazioni originali, dedicati a un tema specifico. La particolarità? La copertina vuota, in modo da permettere a chi li acquista di renderli unici – I dettagli

Il 17 novembre la casa editrice Pendragon porta in libreria una nuova collana, Personalibri. Si tratta di piccoli volumi che raccolgono 300 pensieri e citazioni di grandi autrici e autori – insieme a 20 illustrazioni originali – dedicati a un tema specifico.

I primi 3 titoli sono 300 volte gatto, 300 volte vino e 300 volte amore.

La particolarità dei Personalibri è quella di avere la copertina vuota, in modo tale da permettere a chi li acquista di renderli unici (con una scritta, un disegno, degli adesivi o delle fotografie). Si possono anche inventare autore e titolo, oppure farci una dedica per un’occasione speciale: libero spazio alla creatività.

Delle raccolte di aforismi personalizzabili, pensate come regalo che possa sorprendere chi li riceve con un messaggio caldo e unico.

I primi volumi sono illustrati da Rosanna Mezzanotte – illustratrice e grafica che dal 2008 lavora realizza copertine e interni di prodotti editoriali e discografici per le più importanti case editrici italiane – e Riccardo Francaviglia – autore e illustratore di libri per ragazzi che vive e lavora a Catania, e per i quali ha ricevuto riconoscimenti e premi tra cui il premio Luigi Malerba.