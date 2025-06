Il Premio Italo Calvino 2025 ad Andrea Pauletto

Dopo l’annuncio degli 11 libri finalisti, è il momento della finale del Premio Italo Calvino, giunto alla 38esima edizione. Il vincitore del premio letterario dedicato ad autrici e autori esordienti è Andrea Pauletto con il romanzo Crack.

Chi è il vincitore

Pauletto, nato nel 1982 a Carate Brianza, vive nella provincia di Como. Ha fatto studi tecnici e svolge l’attività di trasportatore notturno per quattro giorni alla settimana. Il resto del tempo lo dedica a leggere e a scrivere. Il vincitore del Premio Calvino 2025 ha seguito corsi di scrittura presso la Libreria Popolare di Milano, e con ill racconto La Madonna incastrata, nel 2019, è stato finalista all’undicesima edizione di “8×8”. Suoi racconti sono inoltre apparsi su riviste come Altri Animali, Neutopia, Narrandom e alcuni sono stati raccolti in Scaglie, opera già segnalata dal Calvino.

Questa la motivazione della Giuria per l’opera vincitrice

“La Giuria, preso atto dell’ampio ventaglio di scritture e narrazioni pervenute, decide di assegnare il Premio a Crack di Andrea Pauletto. Un testo che focalizza con grande intensità e partecipazione il quadro esistenziale di un trasportatore notturno, un “furgonauta” al volante del suo veicolo, tra struggenti ricordi famigliari e pulsioni autodistruttive, fino al drammatico cedimento finale. Una scrittura sporca e insieme scorrevole sostiene efficacemente la narrazione. Uno sguardo inedito e necessario sulle pieghe oscure del mondo del lavoro odierno”.

Le menzioni speciali

Una prima menzione speciale della Giuria viene assegnata a Flora Giuliana D’Errico per La gabbia e due ulteriori menzioni speciali vanno a Michele Frisia per Ai gentili non vendere armi e a Ben Eccher per Arto fantasma.

Il vincitore e le menzioni speciali sono stati proclamati dai giurati Sandro Bonvissuto, Antonio Franchini, Daniela Marcheschi, Raffaello Palumbo Mosca, Carmen Pellegrino durante la cerimonia di premiazione che si è svolta a Torino al Circolo dei lettori.

Queste le motivazioni per le menzioni speciali della Giuria:

“Una prima menzione speciale della Giuria va a La gabbia di Flora Giuliana D’Errico. Un romanzo avvincente che intreccia con fluidità stilistica un persuasivo affresco del neofascismo romano nelle sue evoluzioni tra anni Settanta e nuovo millennio e il profilo di una fragile figura femminile che si trova ingabbiata al suo interno”.

“Due ulteriori menzioni speciali vanno Ai gentili non vendere armi di Michele Frisia e a Arto fantasma di Ben Eccher. Michele Frisia con sobrietà di mezzi e una lingua impastata di dialetto sviluppa una sottile parabola sulla moralità ai tempi delle leggi razziali, incentrata sulla figura di un mite schioppettaro per il quale cura del lavoro e vita sono tutt’uno. Ben Eccher, nel suo breve e densissimo testo, un memoir sulla perdita di una giovane sorella per una malattia degenerativa, si mette a nudo con crudezza e spigolosità, scolpendo incisivamente il proprio vissuto”.

Le prossime presentazioni

Il vincitore farà la sua prima presentazione pubblica domenica 15 giugno nell’ambito di Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto, il festival organizzato dalla Libreria Idrusa di Alessano (Lecce) con la direzione artistica di Mario Desiati che, ogni anno, dedica un fine settimana al Premio Calvino.

Le menzioni speciali della Giuria verranno presentate domenica 15 giugno al Festival Lettera 423 di Isernia in dialogo con Sandro Bonvissuto, Carmen Pellegrino e Laura Mollea.