Il Premio Mondello 2026 a Elena Varvello, Antonella Lattanzi e Tommaso Giagni

Elena Varvello con “La vita sempre”, Antonella Lattanzi con “Chiara”, Tommaso Giagni con “La fabbrica dei ciliegi” sono i vincitori del Premio Letterario Internazionale Mondello 2026. A Rita Svandrlik il riconoscimento per l’opera critica. Lunedì 16 novembre la finalissima – I particolari

Sono stati proclamati i vincitori della cinquantaduesima edizione del Premio Letterario Internazionale Mondello: sono Elena Varvello con La vita sempre (Guanda), Antonella Lattanzi con Chiara (Einaudi), Tommaso Giagni con La fabbrica dei ciliegi (Ponte alle Grazie).

Rita Svandrlik con Scrivere per esistere (Carocci), invece, si aggiudica la sezione Premio Opera Critica.

I vincitori sono stati scelti da un Comitato di Selezione composto dagli scrittori e scrittrici Viola Ardone, Silvia Avallone, Paolo Giordano, presieduto da Maria Concetta Di Natale, Presidente di Fondazione Sicilia, e con la partecipazione di Annalena Benini, Direttrice editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino.

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I libri vincitori “sono tutti profondamente diversi per tematiche affrontate e stili, ma accomunati dall’intensità della scrittura…” ha commentato Maria Concetta Di Natale. Mentre Annalena Benini ha sottolineato come il Premio mostri “anche quest’anno la vitalità letteraria del nostro paese…”.

La vita sempre, Chiara, La fabbrica dei ciliegi, i tre romanzi vincitori del Premio Opera Italiana, saranno sottoposti al voto di centoventi “lettori forti” indicati da ventiquattro librerie di tutta Italia. Le preferenze dei lettori saranno espresse tramite votazione online e decreteranno il vincitore del Premio SuperMondello.

In parallelo, una giuria di 160 studenti di scuole secondarie di secondo grado della Sicilia individuerà il vincitore del Premio Mondello Giovani. Ai migliori tre giudizi scritti dagli studenti, il Comitato di Selezione assegnerà il Premio alla Migliore Motivazione.

Tutti i riconoscimenti saranno consegnati in occasione della cerimonia di premiazione che si svolgerà al Teatro Massimo di Palermo lunedì 16 novembre 2026.