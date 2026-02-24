Premio Strega 2026: ecco il terzo gruppo di libri proposti dagli Amici della domenica

Marcello Fois, Laura Pariani, Alcide Pierantozzi e Carola Susani nel terzo gruppo di libri proposti dai giurati per l’80esima edizione del Premio Strega 2026

Dopo il primo gruppo, e il secondo, ecco il terzo gruppo di titoli proposti dagli Amici della domenica all’ottantesima edizione del Premio Strega.

1. Fabio Andina, L’interno delle nuvole (Rubbettino), proposto da Gianpiero Gamaleri.

2. Lavinia Bianca, La vita potenziale (Gramma Feltrinelli), proposto da Fulvio Abbate.

3. Enrico Bruschi, Riflessi inversi – Nella mente di Mariù Pascoli (Maschietto Editore), proposto da Maria Concetta Mattei.

4. Valerio Callieri, AS3 (Fandango Libri), proposto da Paolo Di Paolo.

5. Marcello Cantoni, Vento in faccia (La Corte Editore), proposto da Ignazio R. Marino.

6. Bruno Damini, Il primo a prender fuoco fu Totò – La Grande Storia di monsù Peppino cuoco errante (Minerva Edizioni), proposto da Roberto Barbolini.

7. Paola Dell’Erba, Penultimo desiderio (Graus Edizioni), proposto da Maria Cristina Donnarumma.

8. Mario De Quarto, Libero nella città dei papi (Marlin), proposto da Rosa Maria Grillo.

9. Marcello Fois, L’immensa distrazione (Einaudi), proposto da Helena Janeczek.

10. Vittorio Giacopini, Ogni altro tempo è Pace (Nutrimenti), proposto da Alberto Rollo.

11. Simone Lisi, Le interruzioni – Romanzo provvisorio su mia madre (effequ), proposto da Gabriele Ametrano.

12. Laura Marzi, Stelle cadenti (Mondadori), proposto da Paolo Mieli.

13. Mota, La luce inversa (Wojtek), proposto da Silvio Perrella.

14. Laura Pariani, Primamà (La nave di Teseo), proposto da Francesca Serafini.

15. Alcide Pierantozzi, Lo sbilico (Einaudi), proposto da Donatella Di Pietrantonio.

16. Piero Salabè, Mortacci mia (La nave di Teseo), proposto da Claudia Durastanti.

17. Eduardo Savarese, Una piccola luce (Alter Ego), proposto da Simona Cives.

18. Carola Susani, Il dio delle genti (minimum fax), proposto da Valeria Parrella.

Ricordiamo che il prossimo gruppo (l’ultimo) sarà reso noto lunedì 2 marzo.