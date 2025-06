Reading e lectio d’autore: scrittori e scrittrici sul palco (con Ottantunocento)

Da Nord a Sud, il numero di festival letterari e rassegne culturali (come testimonia il nostro calendario, in costante aggiornamento), è in aumento.

In questo ambito, da qualche mese si muove una nuova realtà, Ottantunocento, che propone ai festival, ma anche ai teatri, alle librerie e alle associazioni, reading, presentazioni letterarie e lectio di autori e autrici. Sì perché sempre più spesso scrittori e scrittrici (oltre a scienziati, podcaster etc.) affiancano alla propria attività tradizionale altri momenti pubblici, che spesso li vedono protagonisti sui palchi, anche in veri e propri spettacoli.

A gestire questa attività di consulenze culturali sono Serena Ferraiolo (assistente di direzione della Fondazione Bellonci, realizza progetti culturali dal basso) e Giusi Migliaccio (che dal 2014 si occupa di progetti editoriali lavorando a contatto con scrittori e scrittrici, e che è assistente personale di Annalisa Camilli, Ilaria Gaspari, Francesco Piccolo e Nadia Terranova), che spiegano: “Ci è sembrato bello e interessante poter trovare una chiave diversa, che ci potesse consentire di continuare a fare il nostro lavoro, intraprendendo strade nuove. Inoltre, ci avviamo verso un altro tipo di progetto: reclutiamo figure distanti dal panorama puramente letterario, ma affermate nel loro settore, e che abbiano voglia di esplorare il microcosmo letterario”.

Ad esempio, con la consulenza di Ottantunocento Antonella Lattanzi e Caterina Guzzanti propongono il dialogo Cose che non si raccontano; c’è poi lo spettacolo di Andy (Andrea Fumagalli, ex Bluvertigo), In viaggio nel labirinto – Un racconto sulla vita e l’opera di David Bowie.

Entrambe di Caserta (da qui la scelta del nome), le due fondatrici si sono trasferite a Roma per motivi di studio e lavoro. L’attività è partita a fine 2014: “Lentamente ci siamo rese conto di cosa fosse davvero necessario, e abbiamo aggiunto qualche altro tassello. Per esempio, supportiamo gli autori e le case editrici nel percorso di promozione di un libro. È un’attività che svolgiamo in accordo con alcuni autori e con i loro uffici stampa”.

Tra le collaborazioni già avviate, quelle con il festival toscano La città dei Lettori, quella con l’Associazione Il Talento di Roma, per la Festa della lettura del Municipio II, quella con il Festival Intrecci narrativi – Letteratura e musica (la terza edizione si svolgerà a luglio nel tempio di Segesta, in collaborazione con L’associazione per l’arte) e quella con Benevento città spettacolo, in programma a fine agosto.