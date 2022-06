Dalla Puglia i romanzi a fumetti di Ottocervo, “capaci di generare nuove visioni del mondo”

“Vogliamo fare fumetti così belli, da accettare il rischio di non farne neppure uno”. Da Taranto l’ambizioso progetto della casa editrice Ottocervo, specializzata in romanzi a fumetti – I particolari

Siamo in Puglia, a Taranto, dove nel 2020 è nata la casa editrice Ottocervo (il nome di una figura leggendaria della civiltà Mixteca), specializzata in romanzi a fumetti (finora ha proposto esordi, con l’obiettivo di far conoscere nuove voci).

L’idea è dell’editore Antonio Mandese, dello scrittore Maurizio Cotrona e del fumettista Gian Marco De Francisco. La volontà è quella di “rimescolare le idee su quello che si considera ‘centro’ e ‘periferia’ nel panorama culturale italiano e di farlo pubblicando fumetti, per propria natura capaci di generare nuove visioni del mondo“.

Nella presentazione del progetto, all’insegna della cura e della ricerca, si legge: “Noi amiamo la magia del fumetto e cercheremo di essere all’altezza di questo amore, mettendo in pratica una cura e un rigore che non ci farà mai rinunciare alla nostra personale idea di qualità. Vogliamo fare fumetti così belli, da accettare il rischio di non farne neppure uno. La qualità che abbiamo in mente è questa: la corrispondenza tra l’intimo desiderio di raccontare una storia e i mezzi espressivi essenziali per farlo”.

La prima uscita, nel 2021: Camerette di Francesco Rita (Frita) è un romanzo corale che racconta le possibili sfumature delle relazioni sentimentali: un marito distante e una madre in cerca di consolazione extraconiugale, una bambina vittima della miopia sentimentale dei genitori, un vecchio divorato dai sensi di colpa che finge di non riconoscere una ex amante; e ora la seconda pubblicazione, Tutti Eroi, la cui trama è ambientata nel 1917, in Friuli, nei pressi di Caporetto, fra le trincee della Prima Guerra Mondiale. Nel suo fumetto d’esordio Ivan Appio si concentra sul culmine della guerra senza fare esplodere neanche un proiettile. Tra aerofoni, piccioni viaggiatori (precursori dei moderni droni) e tubi sotterranei, Tutti Eroi riesce punta a sottrarsi dalle dinamiche consuete dei racconti di guerra.

Per la selezione e l’accompagnamento degli autori, la casa editrice si avvale di Grafite, scuola pugliese di fumetto, disegno e illustrazione.