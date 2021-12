Il Salone del Libro di Torino 2022 dal 19 al 23 maggio, subito dopo l’Eurovision Song Contest

L’annuncio delle date ufficiali della prossima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino era atteso. Alla fine la manifestazione è stata posticipata di qualche giorno rispetto alla consueta collocazione di metà maggio, per evitare la sovrapposizione con l’Eurovision Song Contest, che si svolgerà nel capoluogo piemontese dal 10 al 14 maggio 2022.

Dopo il successo dell’edizione autunnale, che a ottobre 2021 ha accolto più di 150mila lettrici e lettori, la fiera editoriale ospitata dal Lingotto nel nuovo anno incontrerà la comunità del libro sempre nel mese di maggio: la XXXIV edizione si svolgerà, infatti, da giovedì 19 a lunedì 23 maggio 2022.

A distanza di soli sette mesi, il Salone, diretto da Nicola Lagioia, continuerà a riflettere sui temi della contemporaneità. Il gruppo di lavoro ha iniziato a contattare partner e editori per avviare le future collaborazioni e il direttore editoriale ha aperto i lavori con i consulenti editoriali: Paola Caridi; Ilide Carmignani; Mattia Carratello; Giuseppe Culicchia; Claudia Durastanti; Lorenzo Fazzini; Fabio Geda; Giorgio Gianotto; Alessandro Grazioli; Helena Janeczek; Loredana Lipperini; Giordano Meacci; Eros Miari; Francesco Pacifico; Valeria Parrella; Alessia Polli; Rebecca Servadio; Lucia Sorbera; Annamaria Testa. Spirito guida, sempre, Alessandro Leogrande.

In attesa di maggiori dettagli sull’edizione 2022, sul sito Salonelibro.it e sulle sue piattaforme social, in questi giorni il Salone propone il calendario “letterario” dell’Avvento, fatto di libri e parole: consigli di lettura quotidiani, fino al 24 dicembre, per accompagnare e orientare lettrici e lettori nella scelta delle proprie storie da leggere o dei titoli da regalare e farsi regalare in occasione delle feste. L’iniziativa, si legge nella nota del Salone, accoglie consigli e proposte di diverse realtà che compongono la filiera del libro e che da anni lavorano con e per la manifestazione: dalle case editrici alle librerie, passando per le biblioteche e i consulenti.