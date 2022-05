Chiusura record per il Salone del Libro di Torino 2022, con 168mila visitatori

La giornata di oggi, lunedì 23 maggio, chiude ufficialmente l‘edizione 20220 del Salone Internazionale del Libro di Torino. “Nonostante siano passati solo sette mesi dalla scorsa edizione, tenutasi eccezionalmente in autunno, lettori e lettrici, scrittrici e scrittori, editori, insegnanti, studenti, famiglie, ragazzi, bambini non hanno potuto fare a meno di tornare a Lingotto Fiere; sono tornati a casa”, si spiega nel comunicato conclusivo.

168.000 visitatori i visitatori, un record per il Salone, con un picco nella giornata di sabato 21.

Per i 1466 eventi ospitati nelle quasi 50 sale della Fiera sono quasi 90mila le persone che hanno partecipato agli incontri; oltre 25.000 posti sono stati prenotati tramite il servizio offerto agli utenti SalTo+. Sono oltre 200 gli eventi che hanno fatto registrare il sold out.

A fare un bilancio di questo Salone, questo pomeriggio in Sala Oro, sono stati Silvio Viale, Presidente dell’Associazione Torino, La Città del Libro; Giulio Biino, Presidente della Fondazione Circolo dei lettori; Rosanna Purchia, Assessore alla Cultura della Città di Torino; Piero Crocenzi, Amministratore delegato di Salone Libro s.r.l. e Nicola Lagioia, Direttore editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino.

L’appuntamento è per la primavera 2023: il Salone si terrà a Torino tra il 18 e il 22 maggio 2023.