Gli editori preoccupati per la “scomparsa del libro nella politica per la cultura”

Il Comitato di Presidenza dell’Associazione Italiana Editori, riunito ieri a Milano con la presidenza di Innocenzo Cipolletta, ha manifestato “forte preoccupazione per la mancanza di attenzione delle Istituzioni pubbliche rispetto al tema del libro, della lettura e del settore nel suo complesso, come confermato dall’assenza di interventi in Legge di Bilancio a sostegno della domanda di lettura, del diritto allo studio e dell’intera filiera del libro“.

“Rivolgiamo un appello al Governo e al Parlamento per un’azione condivisa e coordinata che abbracci l’intero segmento produttivo che rappresentiamo, dal libro di varia a quello accademico e professionale, dal romanzo al saggio, dal libro scolastico al fumetto” ha dichiarato Innocenzo Cipolletta al termine della prima riunione del Comitato. “Ci rivolgiamo all’intera filiera produttiva, industriale, professionale e sociale del libro e della lettura: dagli autori agli editori, dagli stampatori ai distributori, fino alle librerie e alle biblioteche. A una sola voce vogliamo e dobbiamo chiedere che il libro, la lettura e gli editori tornino al centro delle attenzioni della politica: questo è irrinunciabile per la tutela degli interessi del Paese”.

Il Comitato di Presidenza – insediatosi ieri per la prima volta nella sua completa struttura – risulta composto, oltre che dal presidente Cipolletta, da Lorenzo Armando e Vittorio Anastasia in rappresentanza del Gruppo dei Piccoli editori, da Renata Gorgani e Gianluca Mazzitelli in rappresentanza del Gruppo di Varia, da Maurizio Messina e Carlo Olivero in rappresentanza del Gruppo Accademico e Professionale, da Paolo Tartaglino e Roberto Devalle in rappresentanza del Gruppo Educativo, dal tesoriere Giorgio Riva, dal past president Ricardo Franco Levi. Consiglieri incaricati dal presidente e membri del Comitato sono Carlo Gallucci (con delega all’editoria per ragazzi), Florindo Rubbettino (con delega al sud), Andrea Angiolini (con delega all’Innovazione) e Annamaria Malato (con delega a Più libri più liberi). Invitati permanenti del Comitato sono Alessandra Carra, Andrea Giunti, Giovanni Hoepli, Giuseppe Laterza, Stefano Mauri, Antonio Porro, Enrico Selva Coddè.