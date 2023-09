Associazione Italiana Editori: Innocenzo Cipolletta candidato alla presidenza

Il Consiglio Generale dell’Associazione Italiana Editori ha indicato come candidato alla Presidenza dell’Associazione per il prossimo biennio il professor Innocenzo Cipolletta – I particolari

Il Consiglio Generale dell’Associazione Italiana Editori, riunito oggi, 14 settembre, a Milano, ha indicato come candidato alla Presidenza dell’Associazione per il prossimo biennio il professor Innocenzo Cipolletta.

L’assemblea per il rinnovo delle cariche dell’Associazione è fissata per il prossimo 28 settembre, sempre nel capoluogo lombardo. Ricardo Franco Levi, come previsto, resterà in carica fino all’elezione del nuovo presidente.

Nato a Roma l’8 dicembre 1941, Cipolletta è un noto economista e dirigente d’azienda. Dopo la laurea in Scienze Statistiche nel 1965, ha ricoperto dapprima incarichi come docente universitario a Roma e Reggio Calabria, per poi diventare funzionario e dirigente all’OCSE e all’ISCO. La sua carriera come direttore aziendale è iniziato nel 1990 in Confindustria; ed è proseguita poi con la presidenza della Marzotto S.p.a, del Sole 24 ORE, di Ferrovie dello Stato (dal 2006 al 2010) e dell’Università degli Studi di Trento. Il manager, che ha anche pubblicato alcuni libri, continua a ricoprire ruoli importanti nel mondo dell’economia e della cultura.