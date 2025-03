“Superlunaria”: una rivista immaginaria e cartacea (che rifiuta l’era dei social)

“Superlunaria. Rivista immaginaria” è una nuova rivista (bimestrale) in grande formato – esclusivamente cartacea – che si definisce “indisciplinata e lunare”. Nel progetto confluiscono e convivino “la leggerezza e la ‘lontananza prossima’ della luna, gli entusiasmi, le delusioni e la passione per le cause perse delle riviste novecentesche” – I particolari

“Cartacea, indisciplinata, lunare“: così si definisce la nuova rivista Superlunaria che, con cadenza bimestrale, ha già pubblicato quattro numeri.

Una rivista d’altri tempi per il formato e la (non)presenza online: come spiegano gli ideatori, infatti, Superlunaria. Rivista immaginaria viene “pubblicata esclusivamente su carta e stampata a colori in grande formato (28×42)” e “non ha pagine ufficiali sui social network”.

Una scelta espressa anche nella presentazione del progetto: “La leggerezza e la ‘lontananza prossima’ della luna, gli entusiasmi, le delusioni e la passione per le cause perse delle riviste novecentesche (…) confluiscono e convivono in Superlunaria. Rivista immaginaria determinando spirito e fisionomia di una rivista che rifiuta in blocco linguaggi e formule prevalenti nella comunicazione d’oggi…”

Un’attenzione particolare è data al fantastico e all’immaginario: tra le rubriche, ad esempio, figura Lettere alla redazione, nella quale sono pubblicati “messaggi di persone inventate ma verosimili” e “presunte lettere di veri autori del passato, da Leopardi a Manganelli, da Borges a Marinetti…”.

Immaginati anche i libri – con tanto di copertina e informazioni editoriali – che vengono descritti in Libri a reazione, con scopo satirico.

Nonostante ciò, come spiegato nel comunicato, “la realtà è poi implicata più o meno apertamente” nei pezzi fuori rubrica che compongono le 25 pagine della rivista.

Come si legge nel Manifesto, il “solo auspicio è questo: quando la luna compirà le sue giostre attorno a un ammasso deformato e grigio, che la vista di un nostro foglio rapito da un mulinello di vento possa recare un istante di conforto al suo giro solitario. E accenda ancora le sue fantasticherie”.

Diretta da Fabrizio Masucci, la redazione è composta da Gabriele Busti, Tommaso Moscardini, Francesco Scardone, Alex Tattoli e Vanni Trentalance. Il progetto grafico è a cura di Giovanna Grauso e le illustrazioni sono di Mariagrazia Catenacci.

Senza social, Superlunaria ha però un sito dal quale è possibile acquistare i singoli numeri o abbonarsi. Inoltre, nella sezione videoblog Mario Di Fonzo legge alcuni brani tratti dalla rivista.