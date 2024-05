Galeotto fu il libro… tornanano gli appuntamenti con “Te lo leggo negli occhi”, il book dating di Libraccio: ecco le nuove date

Un’occasione per fare nuove conoscenze, costruire rapporti, scambiarsi idee e opinioni sugli ultimi libri letti o anche solo trascorrere qualche ora all’insegna della lettura. Tornano gli appuntamenti con il format “Te lo leggo negli occhi”, iniziativa itinerante promossa da Libraccio e Ostello Bello per favorire l’incontro dal vivo tra appassionati di lettura, superando i confini delle app di dating tra le pagine di classici intramontabili, novità di catalogo, thriller, biografie e romanzi rosa… Le prossime tappe in programma a Como (29 maggio), Genova (5 giugno), Firenze (11 giugno) e Roma (12 giugno) – I dettagli

“Se è vero che l’amore si trova dappertutto, che è importante lasciare che la vita faccia il proprio corso e che la ricerca dell’anima gemella o di una nuova amicizia può essere anche solo una questione di destino, è altrettanto vero che, almeno in alcuni casi, può rivelarsi utile essere al posto giusto nel momento giusto”. Lo sa bene Libraccio, catena di librerie diffusa in tutta Italia, che insieme a Ostello Bello, realtà nata più di dieci anni fa a Milano e ora presente con molte strutture nelle principali città italiane, ha ideato (come raccontavamo un anno fa) “Te lo leggo negli occhi”, un’iniziativa pensata per favorire l’incontro dal vivo tra appassionati di lettura, superando i confini delle app di dating tra le pagine di classici intramontabili, novità di catalogo, thriller, biografie e romanzi rosa.

Funziona così: dopo essersi registrati gratuitamente su Eventbrite, una volta raggiunta la location dell’evento, si riceve il kit di partecipazione – una borsa in tela brandizzata e un adesivo sul quale svelare il proprio titolo del cuore – e da lì ha inizio il tutto.

Il primo appuntamento della nuova stagione del format si è svolto il 21 maggio all’Ostello Bello di Milano Centrale.

“Te lo leggo negli occhi” torna poi a Como (29 maggio), Genova (5 giugno), Firenze (11 giugno) e Roma (12 giugno). Qui i link per registrarsi gratuitamente.

“Quando abbiamo lanciato Te lo leggo negli occhi, esattamente un anno fa, non eravamo sicuri che l’iniziativa avrebbe coinvolto e appassionato così tante persone, diventando un vero e proprio format consolidato da cui sappiamo essere nate amicizie e relazioni che proseguono tutt’oggi. Volevamo proporre alle persone un modo nuovo di incontrarsi e di trascorrere del tempo insieme, dopo gli anni della pandemia che ci hanno costretti a tenere le distanze, e ben presto ha cominciato a raccogliere un gran consenso, tanto da essere replicata in altre città – commenta Carlotta Sanzogni, responsabile Social e PR di Libraccio – Quello che volevamo creare era uno spazio per tutti, dove sentirsi liberi di esprimere la propria passione per la lettura e incontrare persone con le quali condividere tutto questo: essere qui, un anno dopo, ad annunciare le nuove date è una soddisfazione enorme, che ci conferma ancora una volta quanto sia importante incontrarsi dal vivo e quanto la cultura possa essere collante e animatrice della nostra società”.

“Ostello Bello è nato per offrire a tutti un luogo dove essere se stessi e sentirsi a casa ma soprattutto dove promuovere lo scambio tra persone provenienti da ogni parte del mondo. Nei nostri spazi ogni incontro è speciale e le emozioni si trasmettono in modo autentico. Siamo felici di vedere come quello che già di per sé funge da crocevia di culture unisca tante persone intorno a un tema, la lettura, capace di affascinare anime affini”, prosegue Matteo Sarti, Marketing Manager di Ostello Bello.