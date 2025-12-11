Firenze: l’edizione 2026 di TESTO è dedicata all’estro. Ci saranno Arturo Pérez-Reverte e Yasmina Reza

In attesa del programma completo, TESTO [Come si diventa un libro] anticipa i primi tre nomi che animeranno la quinta edizione del salone dedicato all’editoria contemporanea e ai suoi protagonisti, che si terrà dal 27 febbraio al 1° marzo 2026 alla Stazione Leopolda di Firenze.

L’evento – che quest’anno è dedicato al tema dell’estro, è organizzato da Pitti Immagine in collaborazione con Stazione Leopolda e ideato da Todo Modo.

Il primo nome è quello di uno degli autori spagnoli più letti e tradotti del nostro tempo. Già inviato di guerra, autore tra gli altri di Il club Dumas, La tavola fiamminga, Il maestro di scherma e della saga di Capitano Alatriste, Arturo Pérez-Reverte sarà a TESTO il 28 febbraio 2026 per la prima presentazione in Italia del suo ultimo libro Il problema finale, che segna l’ingresso dell’autore nel catalogo della casa editrice Settecolori. Il romanzo è un omaggio ai maestri del giallo classico, da Conan Doyle ad Agatha Christie, e insieme una loro reinvenzione.

Anche per Yasmina Reza, scrittrice e drammaturga francese di origini iraniane e ungheresi, domenica primo marzo 2026 TESTO sarà la prima – e, nel suo caso, unica – occasione di presentare al pubblico italiano Da nessuna parte. Pubblicata in Francia nel 1997 e vincitrice del Prix de la nouvelle dell’Académie française, questa raccolta di frammenti, aneddoti e riflessioni attraversa i temi centrali della sua opera. Il volume uscirà a febbraio per Adelphi, che negli anni ha portato in catalogo numerosi titoli dell’autrice; il più recente è La vita normale (2025).

TESTO omaggerà Richard Yates, giornalista, ghostwriter (ha scritto anche i discorsi di Bob Kennedy) e scrittore nato il 3 febbraio 1926. Tra i suoi libri, divenuti dei classici del realismo americano del secondo Novecento, Revolutionary Road e Easter Parade, e le raccolte di racconti Undici solitudini e Bugiardi e innamorati, tutti raccolti nel volume Capolavori, edito da minimum fax.

Per il centenario della sua nascita, Yates sarà protagonista di uno degli eventi con cui TESTO omaggia scrittori, artisti e intellettuali di ogni tempo e le loro opere più significative, fin dalla prima edizione. Il pubblico sarà invitato a mettersi sulle tracce dello scrittore americano a partire dal volume che minimum fax pubblica in occasione del centenario: Richard Yates – Un artista americano, a cura di Seymour Lawrence, da sempre suo editor, con contributi e testimonianze di narratori e critici come Kurt Vonnegut, Gina Berriault, Andre Dubus, Mary Robinson.