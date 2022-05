Editoria: Treccani Libri chiama Paolo Di Paolo

Dopo aver rinnovato di recente la veste grafica (come ci ha raccontato Massimo Bray, direttore generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani), Treccani Libri affida allo scrittore, curatore e conduttore radiofonico Paolo Di Paolo il coordinamento del piano editoriale della casa editrice (ruolo già ricoperto da Giorgio Gianotto, che avevamo intervistato nel 2019 e che è poi stato nominato direttore editoriale di Add).

Spiega Di Paolo: “Entrare a far parte della squadra Treccani Libri significa contribuire a un progetto affascinante di traghettamento e ripensamento del grande patrimonio enciclopedico, ma anche di proiezione della sfida enciclopedica, eterna sfida del sapere e della conoscenza, nel nostro tempo, lavorando su libri che offrano domande radicali, punti di vista inediti, esplorazioni non scontate. La saggistica Treccani cercherà voci italiane e internazionali capaci di illuminare la complessità, interpretando l’oggetto libro come parte di una sequenza sempre più articolata di possibilità di racconto e divulgazione”.

Si rinnova così la redazione della casa editrice dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, nata nel 2019, che propone collane Voci e Visioni. Con Di Paolo nella redazione di Treccani Libri lavorano Fiorella Favino (al coordinamento redazionale), Irene Pepiciello (ai diritti), Claudia Calavetta (al commerciale), Gabriella Capece (alla produzione) e Caterina Franceschini (comunicazione ed eventi).

Dal 26 maggio in libreria la prima uscita della gestione Di Paolo: “Sono orgoglioso di iniziare questo percorso con un nuovo tassello della collana Voci, intitolato Pace: protagonisti, un grande laico accanto accanto a una grande figura spirituale. Una voce storica e problematica di Norberto Bobbio viene affiancata a un testo di Papa Francesco, fra i pochissimi, in queste settimane, a parlare apertamente di pace, della necessità di costruirla concretamente.”