“Una nuova veste grafica per Treccani Libri”

“Dopo due anni e mezzo dai primi volumi in libreria di Treccani Libri, abbiamo sentito il bisogno di rinnovarne profondamente la grafica, in linea con quella galassia di nuovi prodotti e progetti culturali che, con voci diverse, raccontano il sapere al nostro pubblico di sempre, ma anche alle nuove generazioni: insieme ai libri, i corsi di formazione di Treccani Futura o di Treccani Accademia, i magazine online come Atlante, il Faro o il Tascabile, la nuova linea Definizione, il progetto di Treccani Arte dedicato al contemporaneo, i nuovi eventi rivolti a un pubblico più giovane, il lavoro con le scuole della nostra Fondazione”. Così, il direttore editoriale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Massimo Bray, spiega a ilLibraio.it la scelta di rinnovare la grafica dei testi pubblicati: “Voci e Visioni, le due collane principali della nostra casa editrice, si presentano quindi oggi ai lettori con una veste grafica vivace e potente, che racconta la peculiarità di ogni singolo titolo e comunica con immediatezza l’intento di percorrere strade nuove e contemporanee“.

È tenendo a mente lo sguardo sul mondo che caratterizza l’Istituto della Enciclopedia Italiana, che è stata pensata la nuova veste grafica di Treccani Libri e delle sue collane: Visioni, la collana di saggistica rivolta alla contemporaneità e caratterizzata da una relazione fra le discipline umanistiche e scientifiche, e Voci, che parte dal patrimonio di Treccani e ne ripropone singole voci enciclopediche, arricchite da inedite introduzioni, curatele e aggiornamenti critici.

Il progetto è stato affidato a Stefano Vittori. Il carattere scelto per la grafica delle copertine è l’Avenir (Adrian Frutiger, 1988), lo stesso della corporate identity Treccani, “un carattere senza grazie, geometrico e austero, vicino alle altre produzioni dell’Istituto. Gli è stato abbinato un secondo carattere graziato, elegante, ben leggibile, utilizzato anche per gli interni: il Baskerville (John Baskerville, XVIII sec.), che in Italia è sinonimo di letteratura alta e raffinata”.

Un’altra caratteristica delle nuove grafiche è l’uso di colori più vivaci, “che marca una voluta distanza dall’editoria accademica e rappresenta la volontà di declinare il sapere al presente e al futuro, pur nel rispetto e nella valorizzazione del patrimonio culturale preesistente”.

Il contenuto iconografico, infine, è stato ridotto al minimo: la titolazione è diventata anch’essa immagine, interagendo senza soluzione di continuità con i segni e le immagini introdotti. Il progetto grafico di Visioni infatti, nello specifico, è stato concepito sulla base di poche regole di base per rivolgersi a una platea ampia e variegata: il carattere delle titolazioni è sempre lo stesso, sebbene vengano variati di volta in volta pesi, allineamenti, composizioni, e costituisce il legame tra i titoli del catalogo pur nella loro diversità.

