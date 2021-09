Gianotto nuovo direttore editoriale di Add editore (che punta anche sui fumetti)

Novità in casa Add, che affida la direzione editoriale a Giorgio Gianotto, che ha già coordinato e diretto Codice edizioni, Baldini&Castoldi e minimum fax, e curato l’arrivo e il posizionamento in libreria di Treccani.

Come si spiega in una nota, “il cambio di direzione editoriale segna l’inizio di una nuova fase per Add Editore, nell’ottica di un allargamento delle possibilità espressive del progetto culturale nella sua totalità, cui l’editrice Francesca Mancini dedicherà ora tutta la sua attenzione e le sue energie”.

“Ringrazio Giorgio Gianotto (consulente del Salone del Libro di Torino, ndr) di aver accettato con entusiasmo la direzione editoriale di Add – spiega Francesca Mancini nel suo benvenuto –, poiché in lui ho ritrovato la comune visione del ruolo di stimolo culturale che una casa editrice indipendente dovrebbe svolgere, insieme al desiderio di sviluppare percorsi che intercettino sensibilità ed esigenze di una società in forte trasformazione. Credo che la ricchezza della sua esperienza sia per Add un motivo di spinta ulteriore per ampliare un lavoro portato avanti da anni in questa direzione”.

Aggiunge il neo-direttore editoriale: “Add è un editore che sta affrontando con particolare curiosità la modernità e le sue contraddizioni, temi che mi hanno sempre interessato, e lo fa attraverso parole chiave importanti, con impegno, cura e rispetto. Su questo abbiamo trovato un punto di incontro importante e da lì intendo cominciare, approfondendo quello sguardo che la caratterizza, attento alle nuove frontiere, geografiche e di pensiero, oltre che della forte attenzione alla scuola, un dato importante, importantissimo e non usuale. Spero di poter valorizzare al meglio il lavoro fatto e di accompagnarlo in una direzione sempre più ricca di tracce di futuro”.

L’altra novità per la casa editrice torinese riguarda l’arrivo in casa editrice di Matteo Gaspari, collaboratore dell’associazione culturale Hameiln, con cui cura il festival internazionale del fumetto BilBOlbul: Gaspari coordinerà una nuova collana interamente dedicata ai fumetti, che pubblicherà quattro titoli l’anno. Il primo uscirà a novembre: Arte, Perché? di Eleanor Davis. Si proseguirà nel 2022 con autrici italiane, svedesi e americane.