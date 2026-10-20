Il fumetto conquista le librerie indipendenti (grazie al “bonus biblioteche”)

Nei primi sei mesi del 2026, le vendite di fumetti, manga e graphic novel nelle librerie indipendenti, grazie al “bonus biblioteche”, sono cresciute di un terzo (più 36% a valore). Se ne parlerà a Lucca Comics & Games 2026

Si avvicina la 60esima edizione di Lucca Comics & Games 2026, in programma da mercoledì 28 ottobre a domenica 1 novembre (qui il nostro speciale, con i principali ospiti e le novità sulla manifestazione).

Per l’occasione, il 28 ottobre a Lucca è in programma l’incontro Il mercato dei fumetti nel 2026, tra assestamento e crescita, a cura della Commissione Comics e Graphic Novels dell’Associazione Italiana Editori, in collaborazione con Lucca Comics.

Nei primi sei mesi del 2026, le vendite di fumetti, manga e graphic novel nelle librerie indipendenti, grazie al “bonus biblioteche“, sono cresciute di un terzo (più 36% a valore), raggiungendo quota 4 milioni di euro. Il fumetto, in generaele, è il genere che è cresciuto di più (qui gli ultimi dati sulle vendite di libri in Italia, presentati dall’AIE alla Fiera del libro di Francoforte).

Il dato delle librerie indipendenti si inserisce all’interno di un contesto più ampio. Dopo i saluti di Giovanni Russo, responsabile degli affari istituzionali di Lucca Crea, il 28 ottobre Rachele Marziolo dell’ufficio studi di AIE illustrerà i numeri del mercato nei primi nove mesi, l’andamento dei diversi sotto-generi e la produzione. A seguire il dibattito tra gli editori Claudio Curcio (Comicon Edizioni), Stefania Simonini (Panini Comics) e Giorgia di Tolle (Mondadori). Modera Luca Valtorta (giornalista di Robinson – La Repubblica).

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