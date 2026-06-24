Da mercoledì 28 ottobre a domenica 1 novembre torna Lucca Comics & Games, principale appuntamento per appassionate e appassionati di fumetti, manga, graphic novel e videogiochi. A firmare il poster della 60esima edizione (“Legacy” il claim) è Claudio Castellini. In arrivo a Lucca la leggenda Go Nagai, il re del fumetto hard-boiled Frank Miller, l’architetto di mondi Jonathan Hickman, la voce della generazione Z Tillie Walden, l’autore di saghe leggendarie Tōru Fujisawa, l’iconico Yoshinori Kitase, il visionario Hideki Kamiya, la maestra di colonne sonore Yōko Kanno e molti altri e altre. In programma anche i festeggiamenti per i 30 anni di Pokémon e, in anteprima italiana, Naruto Card Game – I particolari

Lucca Comics & Games 2026 si prepara a festeggiare il suo 60esimo compleanno, insieme alla sua crescente community di appassionate e appassionati di fumetti, manga, graphic novel e videogiochi, da mercoledì 28 ottobre a domenica primo novembre.

La LEGACY di Lucca Comics & Games

Il tema di quest’edizione (patrocinata dalla Commissione Europea) è la LEGACY di Lucca Comics & Games, cioè “quel patrimonio di valori, di storie e di sogni compongono un’eredità da trasmettere alle nuove generazioni”.

Scrivono da Lucca Comics, per spiegare il claim individuato: “Legacy come eredità, come passaggio di testimone, un patrimonio reale di vita, infanzia, scoperte, cultura, cambiamenti che, per citare Gianni Rodari, permetterà, a chi vuole crescere, di conoscere la grammatica del mondo. Ma anche Legacy come quei giochi da tavolo in cui ogni partita modifica il tabellone in modo permanente, e chi gioca oggi cambia il modo in cui tutti gli altri giocheranno domani. È questo che fa da sei decenni la community di visitatAutori (così il festival definisce il suo pubblico), è questa la vera anima di Lucca Comics & Games: ricevere un immaginario e riscriverlo, facendolo suo”.

Nella presentazione si parla inoltre di “una biografia collettiva che ha creato il solco per quello che è oggi l’immaginario della cultura pop mondiale e che quest’anno vuole tornare alle sue origini e ai suoi luoghi”.

Il manifesto

A firmare l’affiche della 60esimo edizione – esempio di meta-poster presentato durante la conferenza stampa tenutasi presso la Galleria degli Uffizi di Firenze e organizzata in collaborazione col Museo – è Claudio Castellini, maestro del fumetto internazionale.

Nato proprio nel 1966, è una delle firme del fumetto bonelliano a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90 (Dylan Dog e Nathan Never), “sino a diventare una stella internazionale con i supereroi dell’universo Marvel“. Capostipite dell’Italian Invasion, dalle sue mani durante la presentazione del poster di edizione è avvenuto il passaggio di matita alla piccola stella del fumetto Louise Stéphant, “a simboleggiare la nuova generazione che eredita il patrimonio di storie e sogni”.

È ai personaggi “che hanno abitato i manifesti storici” del festival che Claudio Castellini dedica il suo lavoro, “il primo meta-poster che fa tornare in scena, insieme, i protagonisti del passato”. L’eroina d’oro ‘Lu’ di Zerocalcare che rappresenta ogni visitAutore, il ‘Sandokan’ di Don Maitz come simbolo dell’avventura classica, il gorilla col robot di Phil Hale a rappresentare la trasformazione, ‘Lady Hope’ di Ted Nasmith per uno sguardo al futuro pieno di speranza, e infine il drago di Ciruelo che come l’arrivo della manifestazione rende fantastica la città.

Una mostra dedicata a Claudio Castellini

Il percorso espositivo Claudio Castellini: Tocchi da Maestro traccia le tappe della carriera di Castellani, tra i primi autori a lavorare stabilmente per il mercato americano, attraverso una selezione di tavole originali: dagli esordi in Bonelli, dove ha legato indissolubilmente il suo nome alla nascita grafica di Nathan Never e a due numeri cult di Dylan Dog, fino alle storiche collaborazioni con Marvel e DC Comics su personaggi iconici come Silver Surfer, Conan, Batman e lo storico crossover Marvel vs DC. La mostra al palazzo delle esposizioni della Fondazione Banca del Monte, offrirà un’analisi approfondita della sua tecnica millimetrica, focalizzandosi sullo studio del chiaroscuro e sulla plasticità muscolare.

Il gioco per l’anniversario: Luke & Clea – A quest for legacy

Per il suo anniversario di diamante Lucca Comics & Games lancia poi un pixel game in 8 bit, Luke & Clea – A Quest for Legacy. Con uno stile che omaggia i videogames anni ’80, il gioco è un viaggio nel multiverso del fantastico di Lucca Comics, con citazioni di giochi arcade, villain, easter eggs, ma soprattutto i tanti NTSC (Non Tutti Sanno Che…) da scoprire per ‘salvare’ la storia di Lucca.

Un pixel game in 8 bit che racchiude la storia della manifestazione, “ricompone le sfaccettature di Lucca come quelle di un Diamante”, e al contempo guarda al suo futuro.

Luke & Clea – A Quest for Legacy – si spiega nella presentazione – è pensato per accompagnare e raccontare la manifestazione attraverso uno dei suoi linguaggi. L’utilizzo di media diversi “mira all’inclusività e ha come obiettivo quello di coinvolgere l’intera community di Lucca”. Nato da un’idea di Emanuele Vietina, Francesco Bonturi e Sergio Algozzino, è diretto e disegnato da Manuel Macchia (Game Director e Game Design), con la programmazione e level design di Andrea Tognetti, il visual, concept e sound design di Sergio Algozzino, la pixel art di Andrea Putortì (Lead Artist e Lead Animator) e i testi di Teo Benedetti (Writing, Dialogues & Quests). Le musiche sono state realizzate in collaborazione con il Conservatorio di Musica Luigi Boccherini, Master MAI & Games.

Il gioco sarà disponibile a partire dalla storica data del 24 settembre, il giorno esatto in cui, nel 1966, tutto ebbe inizio; sarà giocabile via app e proprio il primo giorno di festival verrà sbloccato l’ultimo livello.

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Le mostre di Palazzo Guinigi

Quest’anno, inoltre, a Lucca un intero piano dello storico Palazzo Guinigi – il secondo – “sarà trasformato in una piattaforma culturale con dispositivi allestitivi adattivi e permanenti”, destinati a evolvere nel tempo anche grazie al coinvolgimento del pubblico. Sarà questo lo spazio che ospiterà la prima mostra volta a celebrare i 60 anni della rassegna. Un progetto inedito, sviluppato in partnership con POLI.design, centro per la formazione post-laurea fondato dal Politecnico di Milano. Una mostra che “sarà LEGACY”, evolvendo e interagendo con i visitatori.

Da oggi si apre la call to action per i fan di Lucca Comics: chi vorrà potrà inviare un video con il racconto della sua prima Lucca. Una selezione verrà proiettata in un’area speciale della mostra.

80 anni di Lucky Luke

Nel 1946, sulle pagine del Journal de Spirou, debuttava un pistolero capace di sparare più veloce della sua stessa ombra. A distanza di ottant’anni, Lucca Comics festeggia il compleanno di Lucky Luke, la leggendaria creatura nata dal genio grafico e narrativo di Morris.

Direttamente dagli archivi del maestro, i visitatori e le visitatrici potranno ammirare una selezione di tavole originali e copertine storiche che mostrano l’epopea del West da un punto di vista inedito. Il percorso espositivo è allestito in collaborazione con Le Edizioni Dupuis, Philippe Blanckaert, Antoine Mathon, Fanny Blanckaert.

Anche Sergio Bonelli Editore festeggia gli 80 anni del celebre cowboy Lucky Luke con un’avventura inedita disegnata da Giorgio Cavazzano su sceneggiatura di Marco Nucci.

FUMETTI E MANGA

Tillie Walden

Tra gli ospiti dell’edizione 2026 di Lucca Comics, la fumettista Tillie Walden, “che si è distinta per la maturità con cui affronta i temi del racconto di formazione, l’inventiva con cui esplora le potenzialità del linguaggio del fumetto e la sensibilità con cui racconta storie delicate e intimiste”, sarà presente, per la prima volta in Italia, in collaborazione con Bao Publishing. A settembre BAO porterà in Italia Charity e Sylvia, graphic novel “tra fiction e Storia”, che racconta “il coraggio e le sfide di due donne lesbiche nel Vermont di inizio Ottocento”.

L’esposizione offre un quadro dell’evoluzione stilistica dell’autrice, focalizzandosi sull’uso narrativo del colore, sulla definizione delle ambientazioni e sulla complessa indagine psicologica dei personaggi.

La sezione dedicata ai comics riunisce “fuoriclasse del fumetto mondiale”, provenienti da tre diversi continenti e nove Paesi: Giappone, Corea, Taiwan, Stati Uniti, Canada, Italia, Spagna, Bulgaria e Gran Bretagna.

Da Goldrake a La divina commedia: Go Nagai protagonista di Lucca ’60

Nel 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, Lucca Comics ospita l’autore che ha contribuito a cambiato l’immaginario di intere generazioni, fin dall’arrivo deflagrante di Grendizer (Goldrake) sugli schermi televisivi italiani nel 1978: dal 28 al 30 ottobre il Sensei Go Nagai sarà protagonista di appuntamenti con il pubblico e momenti celebrativi, con la collaborazione di J-POP Manga.

Go Nagai continua a creare opere innovative in una vasta gamma di generi, tra cui horror, fantascienza, robotica, commedia e azione, ed è una figura di spicco che ha diffuso la cultura manga giapponese nel mondo. È suo l’adattamento del poema epico di Dante Alighieri La Divina Commedia in un manga, per il quale ha ricevuto il Pegaso per la Cultura, che gli è stato consegnato il 14 luglio 2025 all’Expo di Osaka. Nell’occasione, il Sensei aveva espresso il suo amore per l’Italia e il desiderio di voler tornare proprio a Lucca.

Toru Fujisawa, autore di G.T.O. e G.T.U.

Noto per la sua comicità travolgente e la sua satira sociale, con la serie G.T.O. – Great Teacher Onizuka, spin-off del suo celebre manga G.T.O. – Shonan Junai Gumi, adattata in una serie televisiva e anime, Tōru Fujisawa ha riscosso successo mondiale. Con la sua opera più recente, G.T.U. Great Teacher Uchiyamada – Mad Yamada Fury Road, con protagonista il suo amato personaggio Hiroshi Uchiyamada, è tornato a conquistare il cuore del pubblico italiano. Il Sensei – per la prima volta in Italia – sarà a Lucca in collaborazione con Dynit Manga.

Jung Ji-hoon, in arte JH

Jung Ji-hoon, in arte JH, è uno dei nomi più noti del webtoon coreano. La sua opera più significativa, The Horizon, ha rivoluzionato il panorama dei webtoon, conquistando una candidatura agli Eisner Award 2024 e lo Yellow Kid Fumetto dell’anno ai Lucca Comics Awards 2025. Il suo Ho qualcosa da dirti ha debuttato nel 2026 in edizione cartacea proprio in Italia, pubblicato da Gaijin. JH sarà presente in collaborazione con Gaijin (Renoir Comics) per presentare il terzo e ultimo numero di Ho qualcosa da dirti (e il relativo box) e le variant esclusive per la fiera di entrambe le opere.

Chang Sheng

“All’origine dei miei lavori c’è spesso una scintilla. La lascio nella mia mente, le consento di crescere e di svilupparsi. Così, a poco a poco, le storie prendono forma”. Storie tra il fantascientifico e il fantastico “con straordinarie protagoniste femminili, tratteggiate con uno stile dettagliato ed estremamente realistico”, sono il biglietto da visita del taiwanese Chang Sheng, candidato agli Eisner Awards 2026 in ben due categorie (un vero primato per un artista di Taiwan): miglior adattamento di serie asiatica (Yan) e miglior artista. Grazie a Toshokan, dal 28 ottobre al primo novembre l’autore sarà ospite a Lucca Comics & Games.

Il ritorno del maestro Frank Miller

Protagonista della Will Eisner Award Hall of Fame, Yellow Kid Maestro del Fumetto nel 2023, uno dei creatori più influenti e premiati dell’industria dell’intrattenimento: Frank Miller sarà uno dei protagonisti di Lucca e sarà presente per l’intera durata del festival grazie alla collaborazione con Panini Comics. E se per il festival è l’anno del sessantesimo, anche due sue opere che hanno cambiato il fumetto mondiale festeggiano i loro primi 40 anni: Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro (The Dark Knight Returns) e Daredevil: Rinascita (Daredevil: Born Again).

L’architetto dei mondi Marvel: Jonathan Hickman

Superstar del fumetto contemporaneo, Jonathan Hickman sarà per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con Panini Comics. Autore statunitense bestseller, è diventato una figura centrale su Fantastic Four, Avengers e X-Men, oltre a Secret Wars, evento crossover che ha ridefinito l’Universo Marvel. Tra gli artefici del rilancio dell’Universo Ultimate con Ultimate Spider-Man, attualmente è impegnato su Spider-Man: Long Way Home insieme ad Adam Kubert.

Peach Momoko: il Giappone incontra l’universo Marvel

Peach Momoko ha conquistato lettrici e lettori con il “Momoko-verse”, la linea che reinterpreta l’Universo Marvel attraverso il filtro delle leggende popolari e della cultura giapponese. Ha inoltre firmato illustrazioni per nomi di rilievo internazionale come TOOL, Linkin Park, BABYMETAL e il One Piece Trading Card Game. Dal 28 ottobre al 1° novembre, l’autrice sarà ospite in collaborazione con Panini Comics: oltre a uno stand dedicato al padiglione Giglio, il pubblico avrà l’occasione di incontrarla durante firmacopie, panel e talk. Sarà inoltre coinvolta in un progetto che sarà presto svelato.

Paco Roca

Maestro del fumetto spagnolo, vincitore di premi con Rughe (trasposto in un film d’animazione candidato agli Oscar), “sa evocare emozioni agrodolci con personaggi commoventi e una narrazione potente”. “Con la sua capacità di coniugare personale e universale, parlando a chiunque di tempo, perdita, affetto e memoria”, Paco Roca ha conquistato negli anni il pubblico di Lucca e tutte le giurie: nel 2022 gli è stato assegnato lo Yellow Kid Autore dell’anno, dopo il Gran Guinigi Miglior Graphic Novel assegnato nel 2008. Forte dei suoi successi e dell’amore dei lettori e lettrici italiani, l’autore tornerà a Lucca con Tunué – casa editrice di tutte le sue opere in Italia.

Seth per la prima volta in Italia

Per la prima volta in Italia, arriva uno dei maestri del fumetto nordamericano contemporaneo. Seth (nome d’arte di Gregory Gallant) sarà a Lucca in collaborazione con Coconino Press per presentare la nuova edizione di La vita non è male malgrado tutto, uno dei suoi graphic novel più apprrezzati. Seth ha dato vita alla serie di albi Palookaville, iniziata come comic book e attualmente pubblicata con cadenza semestrale in volumi con copertina rigida.

Boum: il bianco e nero che sorprende l’anima (e conquista premi)

Un bianco e nero ricco e sfumato, una messa in scena raffinata ed elegante: è così che si presenta Boum, autrice e illustratrice canadese classe 1985 capace di miscelare “emozioni e resa naturale”, con un tratto inconfondibile. Nota per la sua serie di vignette autobiografiche Boumeries, a Lucca lettori e lettrici potranno scoprire l’opera che, tra i tanti premi, le è valsa l’Eisner Awards 2025 come Best U.S. Edition of International Material, così descritta dalla critica: “Andando oltre la sua apparenza di fumetto underground o di graphic novel di tendenza, La medusa è una splendida sorpresa piena di tenerezza, amore e lacrime”. Grazie alla collaborazione con Tunué, il pubblico potrà incontrare Boum in firmacopie e incontri.

Alessandro Barbero sbarca a Lucca con Davide Savelli e Iris Biasio

In occasione dell’uscita del suo nuovo libro – Garibaldi. The British Tour (Rizzoli Lizard) – il 28 ottobre Alessandro Barbero sarà a Lucca affiancato dai co-autori Davide Savelli e Iris BIasio.

La Sfida “Mondiale” targata Mirage Comics

Nel ventesimo anniversario della vittoria della nazionale italiana ai Mondiali 2006, Lucca Comics diventa il campo da gioco per una sfida senza precedenti: un 11 contro 11 che vedrà “in campo” campioni e campionesse del fumetto globale. 11 autori e autrici italiani sfideranno gli 11 autori e autrici internazionali nella realizzazione dal vivo di due storie, basate sulle sceneggiature inedite dei due “capitani” Michael Bendis e Roberto Recchioni.

Annunciati anche i primi giocatori dei due team rivali: Alex Maleev e Sara Pichelli. In postazione per la telecronaca, la voce Rai dell’indimenticabile finale di Berlino 2006, Marco Civoli.

Scott’s collectables e i suoi artisti per la prima volta a Lucca

Scott’s Collectables arriva a Lucca portando la sua artist alley di autori e autrici nazionali e internazionali in un’area dedicata allestita nell’Oratorio San Giuseppe.

Per la prima volta, “una delle realtà internazionali più rilevanti specializzata nella promozione di artisti, nella valorizzazione dell’arte originale e nell’organizzazione di esperienze dedicate ad appassionati e collezioni” sarà a Lucca con un parterre di ospiti, tra i quali Martin Simmonds e Marco Checchetto.

Da podcast a fumetto

Mario Moroni, creator del podcast Il Caffettino, porta a Lucca il suo progetto Achille & KiPI – I Disconnessi di m1RC, non solo una graphic novel, ma “l’evoluzione naturale di una community attenta, curiosa, appassionata di tecnologia e nuovi linguaggi”. Cyberpunk, cultura digitale e la sensibilità visiva della Nona Arte contemporanea si fondono “in un universo originale, costruito insieme al pubblico fin dall’inizio”: la pagina Kickstarter già attiva permette di leggere le prime 10 pagine gratuite e di seguire il progetto, diventando parte del processo creativo prima ancora che il fumetto esista nella sua forma definitiva. Il traguardo sarà tagliato a Lucca quando il fumetto sarà presentato per la prima volta insieme al team creativo.

VIDEOGAME

Final Fantasy VII: Yoshinori Kitase ospite d’onore

Per celebrare l’eredità di FINAL FANTASY™ VII e l’uscita di FINAL FANTASY VII REVELATION, terzo e ultimo capitolo della serie FINAL FANTASY VII Remake, Yoshinori Kitase sarà ospite d’onore a Lucca. Durante le celebrazioni, Kitase sarà inserito nella Lucca Walk of Fame.

Da Devil May Cry a Ōkami: Hideki Kamiya

Arriva poi a Lucca Hideki Kamiya, “uno dei game designer più visionari della storia del medium”: a lui si devono Resident Evil 2, Devil May Cry, Viewtiful Joe, Ōkami, Bayonetta e The Wonderful 101. Un percorso che lo ha visto protagonista in Capcom, Clover Studio e PlatinumGames, dove ha ridefinito interi generi videoludici. Oggi, alla guida del suo nuovo studio CLOVERS, sta dirigendo il sequel di Ōkami in collaborazione con Capcom.

Stephen Bliss, già in Rockstar Games

Senior Artist presso Rockstar Games (2001–2016), Stephen Bliss è accreditato per aver definito lo stile artistico del franchise Grand Theft Auto, a partire dalle iconiche copertine di GTA III e GTA: Vice City. Il suo stile distintivo ha contribuito anche all’identità visiva dei successivi titoli della serie GTA, oltre a Red Dead Redemption e L.A. Noire.

Prima di consolidare la sua carriera nel mondo dei videogiochi, Bliss ha affinato il suo linguaggio grafico nella Tokyo degli anni ’80, lavorando per la maison Hysteric Glamour. Negli anni ’90 ha collaborato con Massive Attack, MTV, Nintendo e Sega.

Oggi Bliss è un artista e muralista affermato a livello internazionale. Continua a lavorare su progetti di illustrazione commerciale, con un portfolio che include DC Comics, The Washington Post e Bloomberg.

Nara studio e Cydonia portano Wonderdul Neoran Valley a Lucca

Wonderful Neoran Valley, l’indie sviluppato da Nara Studio, sarà protagonista a Lucca Comics & Games 2026 con una serie di attività dedicate. Tra gli appuntamenti previsti, ci saranno anche diversi meet & greet con il team di sviluppo guidato dal content creator Cydonia, Creative Director del progetto.

Daniel Dociu e la sua concept art internazionale

Nato a Cluj, in Romania, Daniel Dociu è da oltre trent’anni una delle figure più influenti dell’intrattenimento interattivo. Come Chief Art Director di ArenaNet, ha definito l’identità visiva di Guild Wars e Guild Wars 2, vincendo medaglie agli Spectrum Awards e il Grand Master Award all’EXPOSÉ 9. Tra le sue esperienze anche EA, Squaresoft e Amazon Game Studios. A Lucca, un’occasione rara per incontrare “chi ha ridefinito il worldbuilding visivo nei videogiochi”.

Noah Falstein, uno dei padri fondatori dell’era d’oro delle avventure grafiche

Game designer dal 1980, Noah Falstein è tra i primi dieci dipendenti di Lucasfilm Games, poi diventata LucasArts, e ha collaborato con George Lucas e Steven Spielberg su titoli come The Secret of Monkey Island e Indiana Jones and the Last Crusade.

Oggi è Director of Experience Design presso la George Lucas Educational Foundation, di nuovo allo Skywalker Ranch dopo 35 anni. A Lucca firmerà copie di Ribelli, Pirati e Tentacoli – La storia di LucasArts di Andrea Contato (Mondiversi/Tora Edizioni), volume di cui ha scritto l’introduzione. Falstein sarà ospite dal 28 al 30 ottobre con talk e firmacopie.

Pokémon 30

Pikachu guiderà tutta la Pokémon crew verso i festeggiamenti del 30esimo anniversario a Lucca. Per l’occasione, Pokemon Play Lab per LC&G 2026 cambia casa per trasferirsi nella rinnovata Palestra Bacchettoni.

Un padiglione dedicato e l’anteprima di Naruto Card Game

In piazza Santa Maria sarà inaugurato un padiglione monografico di Gametrade interamente dedicato ai Trading Card Game di Bandai: ONE PIECE Card Game, Gundam Card Game, DRAGON BALL SUPER CARD GAME Fusion World, Masters e Digimon Card Game. Inoltre, a Lucca Comics & Games 2026 arriverà, in anteprima assoluta italiana, Naruto Card Game, il nuovo gioco di carte collezionabili ispirato all’universo del celebre manga e anime di Masashi Kishimoto. Atteso per il 2027, il titolo rappresenta una delle novità più importanti del catalogo Bandai, portando il mondo dei ninja del Villaggio della Foglia nel panorama dei TCG e offrendo ai fan un nuovo modo di vivere le avventure di Naruto attraverso sfide strategiche e collezionismo.

Marko Djurdjevic torna con Orken

Marko Djurdjevic, artista, concept designer e autore noto a livello internazionale, porterà al festival Orken, progetto dark fantasy creato da SIXMOREVODKA, lo studio guidato dallo stesso Djurdjevic, e presentato per la prima volta a Lucca nel 2017. Al centro c’è Edom, un mondo primordiale abitato da orchi lontani dallo stereotipo dei mostri della leggenda: figure arcaiche, custodi di una civiltà antica, immerse in un universo costruito attraverso mito, geografia, culture, religioni e memoria storica. La forza di Orken sta nel suo approccio transmediale: artbook, materiali narrativi e nuovi sviluppi editoriali concorrono alla costruzione di un mondo coerente e riconoscibile, aperto al fumetto, all’illustrazione e al racconto epico, con la partecipazione di artisti italiani come Gigi Cavenago e Matteo Scalera, autori delle variant cover degli artbook.

Le illustrazioni di Magic

Rebecca Guay porterà in un altro territorio in cui l’universo fantastico prende forma attraverso l’immagine e il gioco. Guay è un’artista tra le più amate dell’illustrazione fantasy internazionale, capace di lasciare un segno profondo nell’immaginario di Magic: The Gathering e in quello del fumetto.

Dopo gli esordi tra Marvel Comics e DC Comics, Guay ha lavorato alla serie Vertigo Black Orchid e all’universo di The Sandman. Ha illustrato oltre 150 carte di Magic: The Gathering, firmando anche graphic novel legate al mondo di Magic e lavori come l’antologia DC/Vertigo A Flight of Angels e The Last Dragon per Dark Horse Comics. Il suo percorso si è poi aperto al lavoro espositivo e di galleria, con opere e installazioni che conservano la stessa intensità visionaria delle sue illustrazioni più note. Guay ha recentemente lavorato al suo primo mazzo completo di tarocchi, ARTMS: A Rebecca Guay Tarot.

“Su un versante più dinamico e muscolare dell’immaginario fantasy” si colloca invece Scott M. Fischer, illustratore di oltre 160 carte di Magic: The Gathering, ha lavorato anche per Dungeons & Dragons e per alcuni dei più importanti mondi dell’editoria fantasy e del fumetto. È stato autore regolare delle copertine per le serie Dark Horse Comics sul “Buffyverse” di Joss Whedon: Buffy the Vampire Slayer, Angel e Angel & Faith, e ha firmato lavori collegati a universi come The Witcher e La Ruota del Tempo. Due ospiti che saranno a Lucca grazie alla splendida collaborazione con Boose Mtg. La road to Lucca inizierà già dal 10-11-12 luglio con l’arrivo del Paupergeddon Summer Edition al Polo Fiere di Lucca.

Paolo Barbieri, 30 anni di immaginario

Tra le celebrazioni di questo 2026 anche i 30 anni di attività dell’italiano Paolo Barbieri, artista profondamente legato alla storia del festival. Il suo rapporto con Lucca Comics & Games è cresciuto negli anni attraverso progetti diventati parte dell’identità visiva della manifestazione: dall’universo de L’Orlando Curioso al calendario Lords for the Rings, dai contributi per l’Area Performance fino al poster ufficiale del 2021, tra i più riconoscibili delle ultime edizioni.

Nel suo lavoro, Barbieri ha attraversato mito, fantasy e immaginario epico, confrontandosi anche con Dante e con la potenza visionaria della Commedia attraverso il suo Inferno di Dante illustrato.

Avrà così luogo, sabato 31 ottobre alle 21 nell’Auditorium del Suffragio, il Concerto in Arte, una serata realizzata da Lucca Crea in collaborazione con il Conservatorio di Musica Luigi Boccherini, in cui musica e immagine dialogheranno attraverso le colonne sonore che hanno nutrito l’immaginario dell’artista.

I 5 finalisti del board game Board Game Designer of the Year 2026

Lucca Comics ha annunciato i cinque finalisti del Board Game Designer of the Year, il riconoscimento promosso da Lucca Crea in collaborazione con SAZ Italia, dedicato all’eccellenza creativa degli autori di giochi italiani e internazionali. A contendersi il titolo saranno Bruno Cathala, maestro della collaborazione creativa e tra i designer europei più eclettici e prolifici; Johannes Goupy, voce francese in rapida ascesa capace di coniugare meccaniche originali e atmosfere coinvolgenti; Tomáš Holek, autore versatile che spazia con naturalezza dai giochi per famiglie ai titoli più esigenti; Reiner Knizia, vera leggenda del game design internazionale e simbolo di innovazione sistemica; e Paolo Mori, voce inconfondibile nel fondere meccaniche eleganti e temi storici. Il vincitore sarà annunciato durante la serata di premiazione al Teatro del Giglio Giacomo Puccini, nell’ambito del festival.

LA MUSICA A LUCCA

Yoko Kanno per la prima volta in Italia

Tra gli appuntamenti musicali più attesi c’è ’arrivo per la prima volta in Italia di Yōko Kanno, compositrice, arrangiatrice, performer e produttrice musicale tra le figure più importanti della musica per anime, videogiochi, cinema e televisione. Colonna sonora di riferimento per generazioni di spettatori e ascoltatori, il suo nome è legato in modo indissolubile a Cowboy Bebop, anime culto che ha trovato nella musica uno degli elementi decisivi della propria identità. Yoko Kanno sarà a Lucca sabato 31 ottobre e domenica primo novembre dove sarà celebrata e incontrerà i fan italiani ed europei. E il 3 novembre, al Teatro Nazionale di Milano, in anteprima europea, la Sensei si esibirà in Piano Me: il progetto solista che unisce pianoforte dal vivo e immagini.

Torna il Pop-Punk dei Finley

Torna a Lucca il pop-punk dei Finley, che venerdì 30 ottobre saliranno sul palco di Piazzale Verdi dopo il successo del tour per i vent’anni dall’uscita di TUTTO È POSSIBILE.

I cavalieri del re a teatro

Dalle sigle degli anime anni ’80 e ’90 al palco di Lucca: tornano I Cavalieri del Re, autori di oltre 40 colonne sonore che hanno fatto la storia di un’intera generazione, tra cui L’Uomo Tigre, Lady Oscar, Yattaman, Ransie la Strega, Gigi la Trottola e Devilman.

Il gruppo sarà protagonista di due appuntamenti durante il festival: un inedito e speciale concerto al Teatro del Giglio Giacomo Puccini venerdì 30 ottobre, che sarà anticipato da una light version sul palco di piazzale Verdi giovedì 29 ottobre.

Festeggiare i 60 anni con l’evento Blaster

L’appuntamento per il primo dei party organizzati per festeggiare il 60esimo anno di Lucca Comics & Games è sabato 31 ottobre al Foro Boario con la serata Blaster, il party alternativo che unisce clubbing e live show. In ogni serata blaster la tematica cambia e cambia la line up di band a seconda del genere musicale, e il personaggio Alieno cambia il suo outfit.

Movie

L’Area Movie di Lucca Comics & Games, a cura di QMI, torna anche per questa edizione come uno dei punti di riferimento della manifestazione per tutti gli appassionati di cinema, serie TV e intrattenimento.

Apre la biglietteria Early Bird

Al via la vendita dei biglietti Early Bird per Lucca Comics & Games – Community since 1966. Sarà possibile acquistare biglietti abbonamenti a prezzo ridotto fino alla mezzanotte di venerdì 24 luglio, con un tetto massimo di 80mila biglietti.

La biglietteria ordinaria aprirà il 1 settembre, a partire da questa data sarà possibile acquistare biglietti giornalieri e le diverse tipologie di abbonamento a prezzo di listino.

Fotografia header: Lucca Comics & Games nella foto di Luca Bonuccelli