Webtoon: dalla Corea del Sud, i fumetti digitali che conquistano librerie e serie tv

I fumetti digitali nati in Corea del Sud sono sempre più popolari e conosciuti in Occidente, anche grazie ad adattamenti cinematografici e televisivi e alla loro trasformazione in graphic novel cartacee. Tra i casi editoriali più famosi degli ultimi anni c’è “Heartstopper”, ma in generale quella dei webtoon si sta rivelando una realtà da tenere d’occhio. Ma cosa sono i webtoon e come funziona la piattaforma omonima che li ha resi celebri (fondata nel 2004, e di cui non esiste ancora la versione in italiano)?

Capita ormai sempre più spesso di sentir parlare di webtoon, soprattutto grazie alla piattaforma omonima lanciata nel 2004 da Naver Corporation, che a gennaio 2022 (secondo i dati di un’indagine su Statista) contava 82 milioni di utenti, affascinati dalle migliaia di storie a fumetti che propone.

Ma che cos’è la piattaforma WEBTOON? Per capirlo dobbiamo prima fare un passo indietro.

Che cosa sono i webtoon?

I webtoon sono un particolare tipo di fumetto digitale concepito per essere letto su uno schermo, che sia quello di un pc, di un tablet o, com’è più facile che sia oggi, di uno smartphone.

Questa particolare tipologia di fumetto nasce in Corea del Sud, la patria dei manhwa, nome con cui si rimanda invece ai fumetti coreani realizzati su carta stampata.

A differenza dei webcomics, prima stampati e solo in un secondo momento trasferiti su digitale, i webtoon sono progettati direttamente per il medium su cui appaiono, per cui sono realizzati in verticale, in modo che il lettore possa fare scrolling verso il basso, senza interruzioni e senza passare da una pagina all’altra.

Oltre che per il loro particolare formato, i webtoon si distinguono anche per altre caratteristiche: per esempio, essendo digitali, sono quasi sempre a colori, a differenza di altri fumetti orientali come i manga. Inoltre, dato che la lettura avviene su device tecnologici, spesso nel corso della storia sono presenti animazioni, suoni e musiche.

Che cos’è WEBTOON?

WEBTOON è la più nota piattaforma di fumetti digitali (al momento non è ancora disponibile in italiano). Nata nel 2004 per opera di JunKoo Kim, appassionato fin da bambino di manhwa, la piattaforma si pone lo scopo di rimodernare questo mondo, che a partire dagli anni ’90 stava lentamente andando in declino. Per farlo, Kim cerca di rendere facilmente accessibili i fumetti grazie a Internet, che in quel periodo stava diventando uno strumento sempre più familiare e presente nella vita delle persone.

WEBTOON riesce così a superare l’idea, in voga in quegli anni in Corea del Sud, che la lettura di fumetti dovesse essere scoraggiata, e propone i contenuti in un formato già conosciuto dagli utenti del World Wide Web: quello verticale.

Il popolare sito di fumetti digitali a oggi ha un ampio bacino d’utenza e il numero di storie pubblicate, soprattutto a seguito degli anni di pandemia, continua a crescere.

Dal 2021, inoltre, la compagnia di WEBTOON ha acquisito il celebre social di lettura digitale Wattpad, creando il Wattpad WEBTOON Studios e ampliando ancora di più il suo pubblico.

Come funziona WEBTOON?

Gli elementi che WEBTOON ha introdotto nell’esperienza di lettura sono quelli del coinvolgimento e dell’interattività, a cui deve gran parte del suo successo.

Su WEBTOON è possibile, in primo luogo, passare da semplice osservatore a produttore di contenuti, caricando le proprie storie per farle conoscere a tutti e ottenere un feedback immediato dagli utenti.

La piattaforma spinge a creare una forte community: i lettori possono commentare le proprie storie preferite e interagire tra di loro, ma è soprattutto l’autore a incentivare il dialogo, comunicando con i propri lettori e creando con loro un legame stretto. Più le interazioni aumentano, più la storia avrà successo.

È proprio grazie a quanto un lettore è in grado di affezionarsi alla storia e a chi l’ha realizzata che si genera in lui la volontà di saperne sempre di più: ed è qui che WEBTOON introduce la dinamica payperview.

WEBTOON mette a disposizione il più delle volte un episodio gratuito a cadenze regolari. Ma se l’utente non vuole aspettare per vedere come procede il suo fumetto preferito, può spendere delle monete, o coins, per leggere la storia prima che venga pubblicata ufficialmente. Ottiene così un Fast Pass e il privilegio di scoprire la prosecuzione della storia. Normalmente un Fast Pass costa 5 monete (anche se il numero può variare a seconda del titolo), e un pacchetto da 10 monete costa 0.99 dollari. Le monete possono essere acquistate, ovviamente, ma si possono guadagnare anche leggendo delle specifiche storie durante degli eventi che danno coin gratis.

Questa dinamica è fortemente sfruttata dagli autori e dalla piattaforma, e viene amplificata tramite la creazione di cliffhanger e colpi di scena, studiati per creare attesa e spingere i lettori a usare le proprie monete.

WEBTOON permette inoltre ai creators più affermati di guadagnare tramite le pubblicità che appaiono nelle loro storie.

Se quindi, di fatto, la piattaforma è gratuita, e potenzialmente tutto quello che troverete su WEBTOON è accessibile senza pagare, è importante sapere che esistono comunque delle limitazioni più o meno stringenti.

Infine, i creator possono collegare ai fumetti di WEBTOON i propri account di Patreon, una piattaforma in abbonamento che permette agli autori di ricevere un sostegno economico dai propri follower.

Da dove cominciare a leggere webtoon?

La piattaforma offre davvero titoli per tutti i gusti, tra migliaia di webtoon. Ma se volete partire da quelli più famosi, ecco qualche consiglio.

Per gli amanti dei retelling della mitologia greca, può essere interessante partire con Lore Olympus, un webtoon che rivisita in chiave moderna il mito di Ade e Persefone, in un mondo popolato di dei. Uno dei titoli di maggiore successo della piattaforma, che ha portato a estendere la sua fama anche fuori dalla Corea del Sud.

Un’altra opera che WEBTOON ha contribuito a rendere celebre, di recente trasformata anche in una serie tv di successo su Netflix, è Heartstopper, di Alice Oseman. Racconta la nascita di una tenera storia d’amore tra Charlie e Nick, due ragazzi tra loro tanto diversi ma destinati a innamorarsi.

Infine, una delle serie di fumetti più seguite in assoluto: True Beauty, che racconta di Jugyeong, una ragazza timida, solitaria e poco attraente, che dopo aver visto una serie di tutorial di make-up diventa all’improvviso la ragazza più carina e conosciuta della scuola. Ma nonostante il suo nuovo aspetto e la popolarità, Jugyeong dovrà fare ancora i conti con sé stessa e con il suo sentirsi inadeguata.

Le nuove opportunità per il mercato editoriale

Molti dei webtoon più famosi sono stati ad oggi pubblicati anche in cartaceo, non solo in Corea.

Basti pensare che sul sito della catena di librerie USA Barnes & Noble c’è già un’intera sezione dedicata ai webtoon. Da ciò capiamo come, ormai, questa sia diventata una realtà molto interessante e prolifica per il mercato editoriale, una realtà che nei prossimi anni, sulla scia del successo di Heartstopper, potrebbe arrivare ad affermarsi definitivamente anche nelle librerie.

È notizia più recente, invece, quella della creazione da parte della famiglia di marchi WEBTOON di una nuova applicazione, chiamata Yonder. L’app, separata da WEBTOON e Wattpad, non è questa volta pensata per ospitare contenuti creati dagli utenti, ma per comunicare direttamente con gli editori (come Blackstone, Sterling and Stone e Aethon Books), pubblicando nuove uscite ma soprattutto titoli del catalogo, che potranno così essere riscoperti dagli utenti. Un’occasione per le case editrici per ridare valore e interesse alle loro opere meno recenti.

Con Yonder la compagnia si apre a una fascia anagrafica più adulta, rivolgendosi in particolare verso un pubblico più femminile, che potrà accedere grazie al proprio smartphone a un’offerta di narrativa seriale, spaziando principalmente tra Romance, New Adult, Paranormal, Fantasy, Science-Fiction, Mystery, Thriller e Horror.

Da webtoon agli adattamenti

Negli ultimi anni, sono stati molti i webtoon a trovare, soprattutto su Netflix, un adattamento cinematografico. Queste serie prendono il nome di K-Drama (o drama coreano), e sono un contenuto sempre più visto sulla popolare piattaforma di streaming.

Dall’horror di Sweet Home agli attacchi zombie di All Of Us Are Dead (in italiano Non siamo più vivi), passando anche per romance come Nevertheless, troverete trame e intrecci di tutti i generi e tipi.