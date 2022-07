Wattpad paga fino a 25mila dollari autrici e autori. Ecco, però, a quali condizioni

La piattaforma Wattpad da anni al centro è dell’attenzione nel mondo del libro. Amata in particolare dalle nuove generazioni, animata da migliaia di lettori (spesso appassionati di fan fiction) rappresenta una vetrina per giovani autrici e autori (e non solo), in diversi casi sotto pseudonimo.

Negli anni sono stati numerosi, all’estero come in Italia, i casi di autori partiti da Wattpadd che si sono fatti conoscere su questo spazio social e che poi sono arrivati all’editoria tradizionale. In Italia, un caso recente, di grande successo, è indubbiamente quello di Erin Doom, che ha esordito su Wattpadd con il nickname DreamsEater, e che poi è arrivata al successo in libreria con Magazzini Salani e libri come Fabbricante di lacrime e Nel modo in cui cade la neve anche grazie al passaparola su TikTok.

La novità è che Wattpad ha introdotto un programma per i creators che consentirà agli scrittori e alle scrittrici di guadagnare fino a 25mila dollari. Non tutte le autrici e gli autori che pubblicano sulla piattaforma, chiaramente, potranno partecipare al programma (che già in passato avera promosso iniziative per sostenere economicamente gli autori). Ci sono infatti regole rigorose per essere retribuiti: innanzitutto, gli scrittori, per prendere parte a Wattpad Creators Program, devono aver completato una storia lunga, di 50mila parole o più, e devono aver pubblicato almeno un capitolo della loro storia negli ultimi tre mesi.

Anche il genere dell’opera non è libero: per partecipare al nuovo programma bisogna aver scritto una narrazione “taggata” dallo staff di Wattpad in generi come: narrativa, romance, azione, young adult, horror etc.

Bisogna inoltre avere un numero minimo di lettori, da 9mila per la narrativa generale a 100 per l’horror. Inoltre, non contano tutti i lettori, ma soltanto i cosiddetti “enganged readers”, ovvero chi ha speso più di cinque minuti per leggere la storia dello scrittore o della scrittrice di turno negli ultimi 365 giorni. Si tratta di una nuova metrica introdotta dall’app.

In questo modo è possibile capire chi effettivamente ha letto la storia. Come si legge su TechCrunch, il presidente di Wattpadd Jeanne Lam ha specificato che le autrici e gli autori inclusi nel programma creators di Wattpad riceveranno supporto editoriale, coaching per il marketing e la costruzione del pubblico, accesso a strumenti speciali, sconti per partnership e opportunità di lavorare con marchi e aziende.