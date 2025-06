“È con grandissimo dispiacere che la Fondazione Franco Fossati annuncia il definitivo abbandono degli spazi di WOW Spazio Fumetto, il museo del fumetto di Milano gestito con grande passione e successo per ben 14 anni”.

Con queste parole si apre il comunicato del Museo del Fumetto di Milano che annuncia la fine di ogni attività domenica 15 giugno e l’obbligo di svuotare i locali, in attesa di partecipare al nuovo bando di assegnazione dello spazio.

E proprio parlando del trasloco si spiega che “per la Fondazione Franco Fossati non è possibile affrontare la spesa onerosa di un trasloco per lasciare i locali vuoti per poi rientrare dopo pochi mesi, una volta (auspicabilmente) vinto il bando: si è quindi ritenuto che si stesse lavorando per consentirci di restare fino alla risoluzione del bando stesso ma non è così”.

“Non si può chiedere alla Fondazione di svuotare tutto lo stabile, mettere tutto il materiale in un magazzino per pochi mesi, – prosegue il comunicato – salvo poi rientrare come se nulla fosse: le spese di un’operazione di questo genere sono insostenibili. Qualora per qualsiasi motivo la Fondazione non dovesse vincere il bando, allora l’abbandono dei locali sarebbe la richiesta più logica e comprensibile, ma ora risulta del tutto incomprensibile”.

“Abbiamo lottato contro i mulini a vento”

Arrivano anche le parole di critica e ringraziamento del presidente della Fondazione Franco Fossati Luigi Bona, che dichiara: “Abbiamo lottato contro i mulini a vento, siamo stati definiti ‘fumettari che vivono con la testa fra le nuvolette’, ma così è troppo anche per dei supereroi. Ringraziamo tutti coloro che in questi mesi hanno avuto belle parole per noi, che ci hanno aiutato con donazioni e sottoscrivendo una petizione che conta 12.000 firme“.

L’ultimo saluto

L’appuntamento è domenica 15 giugno per un saluto con disegnatori, sceneggiatori, amici e visitatori del Museo del Fumetto di Milano, in Viale Campania numero 12.

Fotografia header: Immagine dalla pagina facebook di WOW Spazio Fumetto - Museo del Fumetto di Milano