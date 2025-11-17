Libreria La città dei Lettori di Firenze
A Firenze apre una nuova libreria, la “seconda più piccola della città”

di Redazione Il Libraio 17.11.2025

Arriva una bella notizia da Firenze, apre infatti la libreria “La città dei Lettori”, la “seconda più piccola della città”. All’interno anche la “Buchetta del libro” al mondo – I particolari

Arriva una bella notizia da Firenze per lettrici e lettori. Nel quartiere storico di Santo Spirito (in via dei Serragli 36 rosso) apre infatti nuova libreria, la “seconda più piccola di Firenze”. Si chiama La città dei Lettori.

Nasce così un luogo pensato per “diffondere la lettura e portare ad amare i libri” e, come suggerisce lo slogan, smentire il concetto secondo cui le dimensioni contano più dei contenuti.

foto dalla libreria La città dei lettori

Tra i libri selezionati anche i “mai più senza” (foto di Cristina Andolcetti)

La nuova apertura si inserisce all’interno del progetto dell’Associazione Wimbledon APS – guidata da Gabriele Ametrano, Martina Lazzerini e Gianluca Caputo – che negli ultimi anni ha sviluppato il Festival La città dei lettori, il festival Giovani Lettori, una rivista e un premio letterario.

Dopo otto anni di attività culturale, tra Firenze e le altre città toscane, l’associazione dà dunque vita a un luogo interamente dedicato alla lettura, senza distrazioni, ma con un pizzico d’ironia. Presente infatti la prima “Buchetta del libro” al mondo, dove i lettori potranno “assaporare i libri e non il nettare di Bacco”. E, in continuità con i valori e gli scopi di Associazione, la libreria vuole proporre iniziative speciali in cui incontrarsi e dialogare (su poltrone “rigorosamente sostenibili, in carta riciclata”).

libreria la città dei lettori

Tutto ciò senza dimenticare i traguardi raggiunti con il Festival La città dei lettori, che negli ultimi anni ha ospitato scrittori e scrittrici comeIan McEvan, Breat Eston Ellis, Roberto Saviano, Bernardine Evaristo, Michela Murgia, Francesco Guccini e Irvine Welsh (tra gli altri).

La libreria sarà aperta dal martedì alla domenica con orario pomeridiano, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, con aperture straordinarie inaspettate.

L’inaugurazione è in programma sabato 29 novembre, dalle ore 10 alle ore 19.30, in collaborazione con le attività storiche del quartiere.

Fotografia header: Foto di Cristina Andolcetti

