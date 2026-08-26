Milano: apre “la Casa della Frutta”, un nuovo spazio dedicato ai libri (con Neri Pozza)

Martedì 1° settembre, Neri Pozza invita le milanesi e i milanesi all’inaugurazione di La Casa della Frutta, un nuovo spazio dedicato ai libri, alle idee e agli incontri, situato nei locali dello storico fruttivendolo di via San Vittore 3. Oltre a ospitare eventi, presentazioni di libri, corsi, laboratori e mostre d’arte, sarà anche sala riunioni e quartier generale della casa editrice: “L’obiettivo è abbattere la distanza fisica tra il mondo dei libri e i lettori” – I particolari

Dopo aver festeggiato il rinnovamento dei locali della storica libreria Il Trittico, di cui è proprietaria, in un anno speciale – quello dell’80esimo anniversario dalla fondazione – la casa editrice Neri Pozza invita le milanesi e i milanesi all’inaugurazione di La Casa della Frutta, un nuovo spazio dedicato ai libri, alle idee e agli incontri, situato nei locali dello storico fruttivendolo di via San Vittore 3. L’appuntamento è in programma per martedì 1° settembre, dalle ore 20.

“Abbattere la distanza fisica tra il mondo dei libri e i lettori”

Oltre a ospitare eventi, presentazioni di libri, corsi, laboratori e mostre d’arte, La Casa della Frutta sarà anche sala riunioni e quartier generale di Neri Pozza, che dal 2022 ha la propria sede proprio al numero 3 di via San Vittore. Ogni martedì mattina, la casa editrice “scenderà” infatti dalle sue stanze “per abitare uno spazio visibile a tutti, con l’obiettivo di abbattere la distanza fisica tra il mondo dei libri e i lettori“.

La festa d’inaugurazione, si spiega nella presentazione, vuole essere “un’occasione di dialogo tra editori, autori, librai, lettori e professionisti del mondo culturale, ma anche il punto di partenza per uno scambio proficuo e duraturo con Milano e con tutte le persone che vivono di cultura, per arrivare direttamente ai cittadini e ai lettori”.

La scelta di mantenere il nome originale del negozio non è casuale: nell’idea di Neri Pozza, “la cultura è vitamina e nutrimento fondamentale per lo sviluppo di ogni persona, proprio come la frutta che un tempo veniva venduta in queste stanze”.

Il manifesto: “Fare della cultura un bene necessario e condiviso”

In occasione dell’inaugurazione, Neri Pozza lancia inoltre un appello e un manifesto affinché vengano creati sempre più spazi culturali nell’area urbana, a partire da Sant’Ambrogio, quartiere riqualificato dopo i lavori della linea M4. “Un messaggio rivolto all’intera città, nella speranza che La Casa della Frutta sia il primo di tanti luoghi in cui la cultura, in tutte le sue forme, possa trovare casa e aprire la strada ad altri luoghi di aggregazione simili”. Nel testo si legge: “In un tempo che ci spinge a consumare in fretta, noi rivendichiamo l’importanza di un incontro in presenza, di un’idea che mette radici e che cresce con costanza. Vogliamo essere un presidio di senso in mezzo al rumore, un luogo dove si legge e si dialoga, si ascolta e si riflette, fino a germogliare. A La Casa della Frutta abbiamo un obiettivo: fare della cultura un bene necessario e condiviso. Se credi che leggere sia una forma di resistenza e di cura; se pensi che la città abbia bisogno di luoghi che accendano il pensiero e l’immaginazione, allora questa è anche la tua Casa”.