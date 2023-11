Librai: ALI-Confcommercio riconferma alla presidenza Paolo Ambrosini, preoccupato per i tagli al settore

“Facciamo appello al Governo, al Parlamento, alle istituzioni perché si rendano conto del rischio che si corre togliendo i sostegni alle 4.300 librerie in Italia che, con 11mila occupati, sono in ripresa dopo anni di crisi”. L’appello del presidente (rieletto) dei librai italiani – I dettagli (anche sul 18esimo “Corso di alta formazione in gestione della libreria”)

L’Assemblea straordinaria e ordinaria di ALI-Confcommercio, riunitasi a Brescia per il rinnovo degli Organi, ha eletto il nuovo Consiglio, “nel quale sono entrate a far parte anche le realtà più strutturate del mercato librario”, e, come sottolinea la nota finale, ha riconfermato all’unanimità Paolo Ambrosini alla Presidenza.

Durante i lavori dell’Assemblea è stata ribadita, in particolare, “la forte preoccupazione di tutti i rappresentanti della categoria per i tagli dei fondi a sostegno del settore previsti dalla legge di bilancio che rischiano di incidere mediamente fino al 7-8% sul fatturato atteso delle librerie”.

“Il Governo – ha dichiarato Ambrosini – ha deciso di tagliare il fondo biblioteche per 30 milioni e sottofinanziare per altri 10 milioni il tax credit per le librerie. Facciamo quindi appello al Governo, al Parlamento, alle istituzioni perché si rendano conto del rischio che si corre togliendo questi sostegni alle 4.300 librerie in Italia che, con 11mila occupati, sono in ripresa dopo anni di crisi”.

Al termine dei lavori assembleari è stato poi presentato – presso la sala dell’Auditorium Santa Giulia alla presenza della scrittrice Alessandra Selmi – il 18esimo “Corso di alta formazione in gestione della libreria” caratterizzato quest’anno da una maggiore offerta formativa per intercettare non solo chi intende aprire una libreria ma anche chi desidera solo lavorare all’interno di queste attività.

Gli allievi, infatti, potranno scegliere tra un percorso che prevede la costruzione di un progetto di apertura di una nuova libreria con la direzione scientifica dell’Università Ca’ Foscari, e un percorso più snello mirato soprattutto ad approfondire le conoscenze e le mansioni del libraio e il cui project work prevede l’organizzazione e la gestione di eventi e festival letterari. Il bando per la partecipazione al nuovo corso – che partirà il prossimo 15 marzo a Roma – è disponibile sul sito Scuola.libraitaliani.it.