Da quasi 30 anni a Lecce, ora la libreria Liberrima apre anche a Bari

Ha sede dal 1993 nel centro storico di Lecce, in un palazzo barocco che si affaccia su una corte settecentesca: parliamo della libreria Liberrima, che si appresta ad aprire anche a Bari e che, come racconta l’edizione pugliese di Repubblica, darà lavoro a sette-otto persone.

Liberrima sorgerà in via Calefati 12, a pochi passi da corso Cavour e dal teatro Petruzzelli. Come per la sede leccese, non ci saranno solo i libri, ma anche il bar e la vendita dei prodotti tipici. E come la sede leccese, la nuova libreria sarà aperta tutti i giorni dalle 9 a mezzanotte.

“Stiamo anche pensando a un dehors all’esterno”, spiega a Repubblica Bari il proprietario Maurizio Guagnano, che aggiunge: “Non abbiamo cucina, proporremo abbinamenti di vini di qualità con prodotti selezionati“.

Anche la Liberrima di Bari, inoltre, avrà a disposizione i “cesti letterari”, che contengono libri, vini e prodotti tipici e che possono essere spediti in tutto il mondo. Spazio, tra le altre cose, anche all’ecommerce e agli eventi.