Sardegna: a Tortolì, nella provincia dell’Ogliastra, apre la Libreria Mocambo

“Alla tenera età di cinquant’anni ho pensato bene di aprire una libreria…”. Claudio Bagnasco, nato a Genova nel ’75, autore e curatore di volumi di narrativa e saggistica, ha esordito con il romanzo Silvia che seppellisce i morti (Il Maestrale, 2010), mentre il suo ultimo libro, “una biografia scomposta”, si intitola Fare il possibile ed è uscito per TerraRossa nel 2025.

Ora l’inizio di una nuova avventura, con l’apertura della Libreria Mocambo.

Siamo a Tortolì, nella provincia dell’Ogliastra, sulla costa orientale della Sardegna (dove il libraio vive dal 2013). Il negozio, in franchising con Ubik, misura circa 60 metri quadrati e si trova nella zona pedonale del centro storico, in via Umberto I 44b.

Prima di gestire la libreria, Bagnasco ha fatto “diversi mestieri, tutti più o meno afferenti alla parola, tra cui il redattore per diverse riviste online di divulgazione culturale”. Quanto a Mocambo, “sarà una libreria bifronte: polo culturale per un’intera comunità (non è solo l’unica libreria della provincia, a parte angoli-libreria all’interno di alcuni negozi, ma si trova di fronte a un cinema e a pochi passi da un teatro), e punto d’incontro dei turisti nel periodo estivo”, spiega sempre il neo-libraio.

Il nome della libreria ispirato da Paolo Conte

Il nome Mocambo nasce dalla passione di Bagnasco per Paolo Conte, che ne parla in diverse canzoni: “Conte ha immaginato un uomo che nel secondo dopoguerra investe tutte le sue energie nell’apertura di un bar, il Mocambo appunto, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Ho voluto associare questo spirito di rinascita alla mia libreria; vorrei che il Mocambo diventasse un luogo isolato dal resto del mondo ma al resto del mondo collegato, in cui il lettore entra ed è sì a Tortolì, ma anche in qualunque punto dell’universo, grazie alla magia dei libri”.

Mocambo punterà su “diversi aspetti peculiari”, a partire dall’attenzione all’editoria indipendente, senza dimenticare l’organizzazione di eventi (“sfruttando la piazzetta antistante”), e ci sarà inoltre spazio per un podcast, in cui il libraio racconta il mondo dell’editoria visto dalla prospettiva del libraio. Spazio, tra l’altro, a interviste ad autori, autrici ed editori e ai dietro le quinte della vita in negozio.

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Anche a Iglesias in arrivo una nuova libreria Ubik

Per il franchising Ubik quella di Tortolì è l’11esima libreria in Sardegna, dove a breve è in programma un’altra apertura, a Iglesias, cittadina di quasi 25mila abitanti capoluogo della provincia del Sulcis Iglesiente, nel sud-ovest dell’isola. Ad aprirla, Emanuela Piras e Arianna Peddis, due ragazze di 29 anni, amiche di lungo corso, che hanno deciso di lasciare i rispettivi lavori per avverare il loro sogno.