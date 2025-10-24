Librerie: festa a Milano, apre un nuovo punto vendita Libraccio

Come abbiamo raccontato, quello 2025 è un autunno positivo per le librerie di Milano.

Lo conferma anche una nuova inaugurazione, quella del 68esimo punto vendita del Libraccio, in via Bernardino Lanino 8 (zona via Foppa, a poche decine di metri da Parco Solari e dalla fermata California della nuova metro Blu).

Giovedì 30 ottobre, dalle ore 18, in programma la festa per l’inaugurazione, aperta a lettrici e lettori.

Un nuovo angolo di cultura e convivialità in zona Solari

Libraccio, una delle principali catene di librerie in Italia (una storia cominciata nel 1979, tra i banchi dei mercatini di Piazza Vetra), è un riferimento per il second-hand, e per il suo nuovo negozio nel capoluogo lombardo ha dunque scelto un quartiere “dall’anima ambivalente, in piena fase di riqualificazione, che da storica zona industriale, negli anni ha saputo trovare una nuova vocazione in nome dell’arte e del design“.

Un tempo polo di piccole e medie industrie, Solari è infatti oggi “teatro di alcuni tra i più seguiti eventi del capoluogo, tra cui il Fuorisalone e la Settimana della Moda”. Al tempo stesso, “è anche una zona sempre più scelta da tante famiglie proprio in virtù della sua anima culturale, in cui Libraccio mira a diventare un punto di riferimento, un luogo di incontro e convivialità, in cui coltivare la passione per la lettura”, si legge in una nota.

L’assortimento della nuova libreria della catena Libraccio

All’interno del punto vendita si potranno trovare libri nuovi, usati, ma anche d’occasione scontati fino al 50%. Non solo, durante tutto l’anno sarà possibile reperire volumi dedicati alla scuola, con la possibilità di prenotare o vendere i propri testi, poi valutati e pagati in contanti.

Il punto vendita accoglierà anche una selezione di narrativa, saggi, fumetti e manga, prodotti di cartoleria e giochi. Oltre a una selezionata raccolta di titoli di modernariato.

Anche in via Lanino non mancheranno occasioni di incontro, eventi e attività pensate per grandi e piccoli, “in nome di quella cultura democratica, accessibile e inclusiva che da sempre è pilastro del modello di Libraccio”.

“Le librerie fisiche restano per noi una componente fondamentale”

“Per noi ogni nuova apertura è un prezioso traguardo che merita di essere celebrato. Questo perché le librerie fisiche restano per noi una componente fondamentale per nutrire il duraturo rapporto che abbiamo con i nostri lettori, grazie anche al ruolo delle nostre libraie e librai. Aprire in un quartiere in cui non eravamo ancora presenti, nella nostra città d’origine, non può che essere motivo di orgoglio che non vediamo l’ora di condividere con chiunque sarà dei nostri”, commenta Edoardo Scioscia, Amministratore Delegato e tra i soci fondatori di Libraccio.