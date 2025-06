Libri usati (ma non scolastici), l’iniziativa delle librerie Mondadori

In partnership con la startup Zeercle, che fornisce servizi di riacquisto di libri, negli oltre 300 Mondadori Bookstore aderenti sarà possibile consegnare i propri libri usati – dalla narrativa alla saggistica, dai libri per i più piccoli ai classici – ricevendo in cambio una gift card corrispondente al valore attribuito al libro – I particolari sull’iniziativa (che non comprende i testi scolastici)

Con il network di librerie Mondadori Store arriva una nuova iniziativa, che riguarda i libri usati, e che permette di “dare nuova vita ai propri romanzi e saggi“. In partnership con la startup Zeercle, che fornisce servizi di riacquisto di libri a livello europeo, negli oltre 300 Mondadori Bookstore aderenti al servizio sarà possibile consegnare i propri libri usati – dalla narrativa alla saggistica, dai libri per i più piccoli ai classici – ricevendo in cambio una gift card corrispondente al valore attribuito al libro, utilizzabile nelle librerie Mondadori Store e sul sito Mondadoristore.it

“Grazie alla partnership con Zeercle il nostro network di librerie si apre per la prima volta al mercato dei libri usati, un settore in rapida crescita nel quale portiamo, in esclusiva per l’Italia, un business model innovativo che promuove l’economia circolare”, ha sottolineato Francesco Riganti, Direttore marketing di Mondadori Retail. E ancora: “Il servizio – coerente con la mission di Mondadori Store di diffondere cultura e intrattenimento a un pubblico sempre più vasto – ha come cardine l’omnicanalità: l’esperienza inizia nelle case delle persone con i propri libri usati e continua con il digitale, che accompagna le lettrici e i lettori nelle nostre librerie”.

Come funziona il servizio che Mondadori Store propone con Zeercle

“Chiunque desidera vendere i propri libri usati” – libri per la scuola esclusi – come si legge nella presentazione, “può entrare nel sito dedicato e scannerizzare il codice a barre del volume, o inserirne il codice ISBN, per avere immediatamente la valutazione del titolo. Una volta creato il proprio carrello sarà sufficiente portare i libri in uno dei Mondadori Bookstore che aderiscono al servizio, fornire il codice al personale della libreria che, dopo aver controllato lo stato dei volumi, fornirà al cliente una gitf card spendibile nelle librerie aderenti”.