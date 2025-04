“Luce”, a Napoli la libreria in cui i libri sono suddivisi in base alle emozioni

A Napoli ha aperto Luce, una “libreria emotiva” (che è anche caffetteria e tisaneria): “Un luogo – che ospita gruppi di lettura e laboratori – in cui la lettura non è un atto solitario, ma una possibilità di incontro, di risveglio, di scoperta” – La storia, che vede protagonista lo scrittore Lorenzo Marone

Una libreria unica nel suo genere, in cui i libri non sono disposti per genere, ma per emozioni. Una “libreria emotiva”, in cui a contare sono sensazioni e suggestioni. Parliamo di Luce, che ha da poco aperto a Napoli, in piazzetta Durante n.1, zona Vomero. E che, al tempo stesso, ospita una caffetteria e una tisaneria.

L’idea è dello scrittore Lorenzo Marone e di Roberta Nicodemo, counselor e mediatrice familiare: “Luce non è solo un nome. È un’idea, un simbolo, un’ispirazione. È il nome di uno dei miei personaggi più amati, una donna che i lettori hanno imparato a conoscere e a portare nel cuore. Luce è una donna determinata, indipendente, che non si lascia mettere i piedi in testa, che non si fa calpestare. Una donna che lotta per la legalità, che illumina un quartiere difficile con la sua forza e la sua presenza”. È proprio questo il senso di Luce – Libreria emotiva, si legge sulla pagina Instagram di questo nuovo spazio.

Una libreria che “vuole essere un luogo di incontro e di confronto, un centro di aggregazione culturale in cui la parola, la letteratura, il pensiero critico e il dialogo possano accendere una luce nel vuoto emotivo ed empatico nel quale siamo”.

Uno spazio piccolo, su due livelli, da 50 metri quadrati l’uno. In cui Luce, tra l’altro, ospita gruppi di lettura, laboratori dedicati alle donne, percorsi di crescita interiore e iniziative di cultura partecipata: “Un luogo in cui la lettura non è un atto solitario, ma una possibilità di incontro, di risveglio, di scoperta”.