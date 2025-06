MaMu – Magazzino Musica: a Milano da 10 anni una libreria indipendente che ospita concerti e vende strumenti

Da 10 anni, in zona Porta Romana, MaMu – Magazzino Musica si conferma una libreria indipendente molto particolare: è lo spazio della musica classica a Milano, ospitando anche un negozio di strumenti musicali e spartiti, e proponendo concerti e gruppi di lettura tematici. Uno spazio in cui il sottofondo musicale non manca mai e, nel varcare la soglia, si ha la sensazione di aver viaggiato indietro nel tempo… – La storia

La musica è la lingua dello spirito. La sua segreta corrente vibra

tra il cuore di colui che canta e l’anima di colui che ascolta.

Khalil Gibran

A pochi passi da Porta Romana, in via Francesco Soave 3, si trova una libreria indipendente molto particolare: MaMu – Magazzino Musica è lo spazio della musica classica a Milano, una libreria, sì, ma anche negozio di strumenti musicali e spartiti, un luogo di incontro e uno spazio per concerti.

L’ingresso passa attraverso un piccolo cortile con un maestoso gelsomino e, prima ancora di entrare, si viene accolti dalle note di un pianoforte, di un violino o di un’intera orchestra, alle prese con le prove per il prossimo concerto, oppure un brano di musica classica proveniente dallo stereo; da MaMu, il sottofondo musicale non manca mai e, nel varcare la soglia si ha la sensazione di aver viaggiato indietro nel tempo, fino a un’epoca in cui le giornate erano meno frenetiche.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Sulla sinistra, una parete dalle tinte ocra ospita un angolo bar e, sopra, un grande specchio incorniciato riflette una stanza ampia e luminosa, dove trovano spazio un pianoforte a mezza coda, tavoli e scaffali pieni di libri e spartiti, una grande riproduzione di Guernica, divani e poltrone per la lettura, o per l’ascolto. Un’altra profonda sala ospita diverse file di librerie e una selezione di strumenti ad arco, specialità del Magazzino Musica.

Il catalogo della libreria propone letture ispirate all’arte di Euterpe: epistolari dei grandi compositori del passato e le loro autobiografie, opere teatrali ispirate alle gesta di celebri musicisti, romanzi ispirati alle vite di artisti, volumi di musicologia e testi di storia della musica, oltre agli immancabili spartiti.

La selezione è curata da Nicola Kitharatzis, liutista, e Laura Ferrari, giornalista, le due anime di MaMu, con la preziosa collaborazione di Silvia Bertolino, violinista e docente.

Una volta al mese, si ritrova il gruppo di lettura della libreria che, come ogni cosa qui da MaMu, si muove a ritmo di musica: ogni titolo scelto è ispirato alla vita di qualche compositore o alle leggende che vi sono nate attorno e, quando il gruppo si riunisce a commentare il libro, non manca mai un’interpretazione dal vivo di qualche brano ispirato al volume, con la guida di esperti e musicisti. La serata tipicamente si conclude con uno dei mitici risotti preparati da Nicola che, bisogna dirlo, è anche un maestro dietro il bancone del bar.

Questo settembre Magazzino Musica festeggia i dieci anni dall’apertura e, nel tempo, è diventato un riferimento per gli amanti della musica classica a Milano, ma non solo: è anche uno spazio per chi la musica non la conosce ma vorrebbe scoprirla, per i curiosi alla ricerca di un luogo dove fare due chiacchiere e bere qualcosa, sgranocchiare un tarallo e ascoltare Chopin, un salotto condiviso da persone di tutte le età, riunite dalla passione per la lettura, la musica e la compagnia.

Come dice Andrea, un giovane violinista che gironzola spesso al Magazzino Musica, il segreto di MaMu è l’approccio olistico: qui la musica si fa, si ascolta, si respira, si impara, si legge.