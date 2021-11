Mattarella premia le “letture al telefono” dei librai di Trieste, che fanno compagnia a chi è solo

Gaspare Morgante e Laura Terdossi della libreria Ubik di Trieste premiati dal Presidente della Repubblica per la loro iniziativa “lettura al telefono”, nata per fare compagnia a quanti vivono in condizioni di solitudine, soprattutto anziani – I dettagli

Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, ha conferito, motu proprio, 33 onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l’attività in favore dell’inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità, del diritto alla salute e dei diritti dell’infanzia.

Mattarella ha individuato, tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani.

Tra i riconoscimenti, anche quelli ai librai Gaspare Morgante, 59 anni, e Laura Terdossi, 56 anni, Ufficiali dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana “per la loro originale iniziativa di solidarietà nei confronti di quanti vivono condizioni di solitudine e isolamento”.

Titolari della libreria Ubik di Trieste, nel dicembre 2020 Morgante e Terdossi hanno deciso di diffondere, attraverso i profili social, un’iniziativa di “lettura al telefono” per fare compagnia a quanti vivono in condizioni di solitudine, soprattutto anziani.

La libreria mette a disposizione i volumi e, per chi vuole, anche la linea telefonica, sette giorni su sette. I librai hanno raccontato: “L’iniziativa che abbiamo voluto adottare risponde alla nostra visione solidale del mondo, al valore civile della letteratura. Ci sono rapporti umani da difendere, e così è nata l’idea di chiamare a raccolta i volontari che hanno voglia di condividere con noi questo modo di stare a fianco delle persone sole”.

La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà al Palazzo del Quirinale il 29 novembre alle ore 11 e riguarderà gli insigniti del 2020 e 2021.