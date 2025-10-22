Mercurio Pigneto: un nuovo “hub culturale” a Roma

A Roma, nel cuore del Pigneto, ha aperto uno spazio, in cui non mancano drink e cucina, dedicato a presentazioni, eventi, workshop e momenti di incontro, “nato dall’idea di aprire la redazione della casa editrice Mercurio, “per trasformarla in un luogo condiviso, capace di intrecciare editoria, cultura e convivialità” – I particolari

Nell’aprile del 2024 parlavamo del debutto di un nuovo progetto editoriale, Mercurio Books, che nel frattempo si è allargato e da qualche settimana presenta un’evuluzione: ci riferiamo a Mercurio Pigneto, un nuovo “hub culturale” nel cuore del quartiere romano, in via Ettore Giovenale n.43.

Uno spazio dedicato a presentazioni, eventi, workshop e momenti di incontro, “nato dall’idea di aprire la redazione della casa editrice per trasformarla in un luogo condiviso, capace di intrecciare editoria, cultura e convivialità”.

All’interno, tra l’altro, anche una selezione di volumi, soprattutto libri pubblicati da marchi indipendenti.

Nel corso dei prossimi mesi, Mercurio Pigneto ospiterà una programmazione che spazia tra libri, musica, festival, con collaborazioni come quella con il Common People Bookclub e appuntamenti speciali, tra cui la presentazione del nuovo disco di Laila Al Habash.

“Dopo un anno e mezzo dall’uscita dei primi libri, Mercurio Books è pronta per rilanciare: con i romanzi dell’autunno e l’apertura di Mercurio Pigneto diamo continuità al nostro progetto. Cerchiamo la comunità, i lettori e le lettrici, l’incontro con le persone che si radunano intorno al fuoco simbolico delle storie”, raccontano dalla casa editrice.

Accanto alla programmazione culturale, il locale ospita un’offerta di drink e cucina (curata da Roberto Poldi), pensata per accompagnare le serate di chi lo frequenta, dall’aperitivo alla cena: “La cucina di Mercurio Pigneto, proprio come la casa editrice della quale è figlia, si basa su una proposta contemporanea, con piatti che valorizzano materie prime stagionali e abbinamenti di sapori netti e riconoscibili”, spiega Poldi. L’offerta gastronomica si affianca a una selezione di vini e cocktail.