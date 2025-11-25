Milano: la libreria Verso festeggia i suoi primi 10 anni

Giovedì 27 novembre la libreria-bar-spazio eventi Verso celebra i suoi primi 10 anni con una festa a tema, aperta a lettori e lettrici, editori e artisti – I particolari

Come abbiamo raccontato a inizio estate, nei mesi scorsi Davide Mosca è tornato a dirigere la libreria-bar Verso, che giovedì 27 novembre festeggerà i suoi primi 10 anni. Dalle ore 17, il negozio di Corso di Porta Ticinese, a Milano, accoglierà lettrici e lettori per la festa a tema “è successo da Verso“.

“Sono infinitamente grato a lettori, autori, librai, editori e soci per aver sostenuto il progetto in questi 10 anni”, afferma Andrea Gessner, “e ci sarà bisogno ancora e sempre di più di ciascuno di loro per arrivare a 20…”.

La storia di Verso

Collocata in zona Ticinese, Verso ha aperto i battenti il 7 dicembre 2015, fondata da “un gruppo di amici cresciuti tra librerie e locali”: Gessner, editore di nottetempo, Pietro Biancardi, editore di Iperborea, Tomaso Biancardi, editor della collana The Passenger di Iperborea, Alessandro Beretta, critico letterario e scrittore e Lisa Sacerdote, pedagogista.

A dirigere la libreria, composta da due piani e con 12mila titoli, è Mosca (come detto rientrato dopo una parentesi di due anni nei quali è stato sostituito dallo scrittore Marco Amerighi), affiancato dalle libraie Delis Nisco, Martina Dimastromatteo, Anna Conte, Cristina Bonafede e Diana Mihaylova.

Negli anni la libreria ha ospitato premi Nobel e grandi firme italiane e internazionali, tra cui Dario Fo, Olga Tokarczuk, Amélie Nothomb, Eshkol Nevo ma anche Paolo Cognetti, Chandra Candiani, Marco Missiroli, Michele Mari, Walter Siti. Ha anche organizzato eventi e bookclub dedicati a molti temi.

Oggi Verso è un luogo di ritrovo e conversazione, una libreria che offre una selezione che guarda alla narrativa classica e contemporanea, ma anche a fumetti, graphic novel, volumi sulla musica, sul cinema e su Milano. Recentemente, l’offerta si è ampliata con il corner Verso Kiosk, con riviste indipendenti straniere e italiane.