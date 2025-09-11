Una nuova libreria a Castellammare di Stabia, a due passi dal mare e dal centro storico

Una bella notizia dalla Campania, dove ha appena aperto una nuova libreria Ubik, Castellammare di Stabia: “La nostra intenzione è offrire uno spazio di aggregazione e cultura per tutti, attraverso un programma di eventi e incontri con autori e autrici” – I particolari

Una bella notizia dalla Campania, dove ha appena aperto una nuova libreria Ubik. A Castellammare di Stabia, popoloso comune di 62mila abitanti in provincia di Napoli, all’imbocco della penisola sorrentina, la scrittrice Milena Palminteri, vincitrice del Premio Bancarella 2025, ha inaugurato il nuovo negozio, in Corso Vittorio Emanuele n.104, a due passi dal mare e nel pieno centro storico della città.

La nuova libreria Ubik, di circa 80 metri quadrati, offre ai lettori e alle lettrici un ampio spazio dedicato alla narrativa e alla saggistica e un corner riservato ai libri per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, senza dimenticare i manga, i romance e i testi in lingua originale, sempre più letti dalle nuove generazioni.

A gestire la libreria, Giovanna Starace e Raffaele Musella – da dieci anni già titolari della vicina Ubik di Vico Equense, che per festeggiare un decennio da librai hanno deciso di lanciarsi in questa nuova sfida: “Siamo felici di essere arrivati a Castellammare e di contribuire alla crescita di questa città. Siamo stati accolti molto calorosamente dai cittadini e dalle istituzioni locali, fin dal primo giorno; la nostra intenzione è offrire uno spazio di aggregazione e cultura per tutti, attraverso un programma di eventi e incontri con autori e autrici”.

La stagione degli eventi alla nuova Ubik Castellammare si aprirà sabato 4 ottobre con Luca Crovi, che presenterà il suo nuovo, libro Andrea Camilleri – Una storia (Salani), pubblicato in occasione del centesimo anniversario della nascita dello scrittore siciliano.

Per il mese di ottobre sono inoltre in programma diversi reading letterari a cura di scrittrici e scrittori napoletani amici della libreria: mercoledì 8 ottobre, ad esempio, interverranno Maurizio De Giovanni e Ida Amlesù.