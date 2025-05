Ecco la “nuova” libreria Rizzoli nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano

Una nuova veste per una libreria iconica, anche grazie a una location unica (la Galleria Vittorio Emanuele II): per la Rizzoli Milano arrivano nuovi spazi (ridotti rispetto al passato) e un’offerta rivisitata, oltre a una vocazione internazionale più marcata (“Anche perché sempre più ragazze e ragazzi leggono in lingua originale”. Antonio Porro, Amministratore delegato del Gruppo, sottolinea la volontà della Mondadori di continuare a investire, e parla del futuro: “In arrivo un nuovo negozio in zona Corso Buenos Aires” – I particolari

Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova Rizzoli Milano, una libreria iconica che dal 1949 accoglie generazioni di lettrici e lettori. A seguito di un “progetto di rinnovamento che ne ha valorizzato l’identità”, la libreria si presenta nella sede storica in Galleria Vittorio Emanuele II con nuovi spazi (ridotti rispetto al passato) e un’offerta rivisitata, un calendario di eventi e una vocazione internazionale “ancora più marcata”.

“Rizzoli Milano è molto più di una semplice libreria. È uno spazio unico nel suo genere, pensato per favorire l’incontro e il dialogo, capace di coinvolgere un’ampia platea di amanti dei libri. In uno dei luoghi più celebri della città, coniuga il fascino di una ‘bottega storica’ con un’offerta culturale contemporanea e dinamica, offrendo al pubblico una finestra aperta sul mondo”, ha spiegato Carmine Perna, Amministratore delegato di Mondadori Retail, che ha aggiunto: “Questo progetto è anche il simbolo di un legame profondo – che si rinnova ogni giorno da oltre 75 anni – con la città di Milano, grazie alla collaborazione con il Comune, dimostrando come la lettura e la cultura siano parte fondante della vita milanese e una delle sue più grandi ricchezze”.

“Sempre più giovani leggono in lingua originale”

Perna ha citato, tra le altre cose, anche della tendenza in atto da alcuni anni (non solo in Italia) che vede sempre più ragazze e ragazzi leggere romanzi in lingua originale: “In particolare, per la libreria Rizzoli i libri in altre lingue raggiungono il 20% del totale, considerata anche la vocazione del negozio, situato tra l’altro in una zona molto frequentata dai turisti”.

Ne ha parlato anche Paola Dubini, professoressa di Management dell’Università Bocconi: “A Milano ci sono circa 300mila studenti, e il 25% arriva dall’estero. È importante la presenza di librerie a vocazione internazionale”.

Per Mondadori Retail nel corso del 2025 circa 30 nuovi store, tra negozi in gestione diretta e in franchising

Il progetto di rinnovamento di Rizzoli Milano “rappresenta una tappa strategica nel piano di sviluppo di Mondadori Retail“, la società del Gruppo Mondadori che gestisce il più esteso network di librerie in Italia, con oltre 500 punti vendita diffusi sul territorio: in una fase non certo facile per il mercato librario, infatti, è in programma nel corso del 2025 l’apertura di circa 30 nuovi store, tra negozi in gestione diretta e in franchising.

Il restyling della libreria (firmato dallo studio Paolo Lucchetta Retail Design, con Virginia Lucchetta e Gianluca Trovó) è stato accompagnato da un inconto con la stampa, a cui ha preso parte Antonio Porro, Amministratore delegato del Gruppo Mondadori: “Quella di oggi è una tappa importante di un percorso intrapreso da alcuni anni da Mondadori Retail. Questo progetto di rinnovamento era uno dei più complicati, era difficile migliorare la libreria senza intaccarne l’identità, ma ci siamo riusciti, anche grazie al supporto del Comune e delle istituzioni milanesi, che hanno dimostrato sensibilità”.

Una nuova libreria Mondadori a Milano nella seconda metà del 2025, in zona Corso Buenos Aires

Lo stesso Porro ha anticipato che nella seconda metà dell’anno, in zona Corso Buenos Aires, aprirà una nuova libreria Mondadori a Milano, e ha parlato della situazione del mercato librario, dicendosi ottimista per la seconda metà dell’anno dopo un primo semestre che si prevedeva più difficile. Quello a cui punta Porra, è un intervento legislativo in favore della lettura, rivolto alle nuove generazioni. Porro ha sottolineato anche “la volontà della Mondadori di continuare a investire“.

Spazio, inoltre, ai saluti istituzionali di Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa del Comune di Milano.

La presentazione della nuova Rizzoli Milano è proseguita con un momento di confronto (moderato da Alessandra Tedesco) dal titolo Rizzoli Milano, una libreria storica per pubblici contemporanei. Un luogo di incontro dove la cultura vive tra eventi e internazionalità, che ha visto dialogare Carmine Perna con Véronique Cardi, Présidente-Directrice générale Éditions JC Lattès, Paola Dubini, e Beppe Severgnini, giornalista e scrittore.

Il dibattito ha approfondito “il ruolo delle librerie come presìdi culturali, attivi nelle comunità urbane e internazionali, ed esplorato la capacità di Rizzoli Milano nel riuscire a coniugare la sua identità di bottega storica con una vocazione cosmopolita”.

Stando a un sondaggio della stessa Mondadori Retail, il 70% degli intervistati riconosce la Rizzoli in Galleria come una libreria storica, e il 31% ne sottolinea il respiro internazionale.

L’incontro è stato anche un’occasione per approfondire l’evoluzione delle abitudini di lettura e di fruizione delle librerie in altri contesti europei, con uno sguardo in particolare alla Francia. Attraverso il contributo di Véronique Cardi, è stata offerta una panoramica sul mercato editoriale francese, evidenziando affinità e differenze nel legame tra i lettori e le librerie.

La “nuova” Rizzoli Milano

La libreria si sviluppa sempre su due livelli, e la superficie complessiva è stata ridotta a 755 metri quadri, con quattro vetrate che si affacciano sulla Galleria.

Tra i punti di forza, la sala Ottagono, che ospita (tra tavoli in legno di ciliegio e lampade di design) una selezione di testi in lingua originale. Al piano -1 la nuova sala eventi e una parete con libri illustrati , tra arte, viaggi, turismo e design. Tra i nuovi servizi, la nuova sala di lettura polifunzionale.

Fotografia header: La libreria Rizzoli di Milano nella foto di Vito Corvasce