Castelli Romani: il nuovo corso di una libreria con oltre cinquant’anni di storia

Linda Colangeli ha rilevato una storica libreria a Genzano di Roma: la Nuova Libreria The Book Ubik ora propone anche manga, fumetti, romance, giochi da tavolo e molto altro – I particolari

C’è una nuova libreria Ubik nei dintorni di Roma, nell’area dei Castelli Romani: si tratta della Nuova Libreria The Book Ubik di Genzano di Roma, cittadina di 22mila abitanti a una trentina di chilometri dal centro della Capitale.

La libreria – presente a Genzano da oltre cinquant’anni e storico punto di riferimento per lettrici e lettori della zona – è stata rilevata lo scorso anno da Linda Colangeli, che ha intrapreso un processo di evoluzione dell’offerta che ha ora trovato il suo compimento finale con l’ingresso in Ubik.

“Il mio primo obiettivo è rinnovare la percezione della libreria, ho scelto Ubik proprio per poter offrire ai lettori una proposta più vasta”, spiega la libraia.

La libreria – che si trova in via Giuseppe Garibaldi, con un accesso anche dalla vicina via Bruno Buozzi, nell’area centrale del paese – si sviluppa su circa 140 metri quadrati e da qualche settimana ha incrementato la sua offerta, includendo romance, graphic novel e manga per rivolgersi anche ai più giovani, uno spazio raddoppiato per i più piccoli, oltre a giochi da tavolo, cartoleria e idee regalo per chi ama leggere.