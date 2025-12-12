Apre Caleidoscopio Ubik, una nuova libreria nel cuore del centro storico di Brescia

“Partendo dai libri, intendiamo favorire dialogo, partecipazione e inclusione, contribuendo alla costruzione di legami significativi sul territorio. Anche per questo abbiamo scelto il nome Caleidoscopio”: nel centro storico di Brescia apre una nuova libreria: “Il modello è di un’impresa che ricerca la sostenibilità economica attraverso la diffusione della lettura…” – I particolari

Una nuova libreria nel cuore del centro storico di Brescia: in via Goffredo Mameli 36/A apre infatti Caleidoscopio Ubik, “che vuole essere un presidio culturale che unisce passione per i libri, educazione, socialità e promozione della creatività”.

La libreria nasce “come luogo aperto alla città”: uno spazio progettato per dialogare con famiglie, bambini, ragazzi, insegnanti e lettrici e lettori di ogni età, come si legge nella presentazione.

Nel progetto della nuova libreria confluiscono due esperienze differenti e complementari: quella della dottoressa Maria Luisa Doria, che in oltre trent’anni di attività ha creato uno studio di Psicologia in cui operano vari professionisti che si occupano di psicologia dello sviluppo, e quella imprenditoriale di Paride Saleri, fondatore della OMB Saleri Spa.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

“OMB Saleri, negli ultimi anni, è diventata Società Benefit – commenta Paride Saleri – per sottolineare l’impegno a perseguire il profitto economico nel rispetto dell’ambiente e delle persone. Nel progetto della nostra libreria ritrovo l’opportunità di dare continuità agli stessi valori, anche se in un ambito diverso. Il modello è di una impresa che ricerca la sostenibilità economica attraverso la diffusione della lettura e l’ampliamento della platea dei lettori. Con la promozione di iniziative con le scuole, le associazioni del territorio, con la proposta di corsi di lettura e scrittura rivolti ai bambini e ragazzi nonché l’offerta di servizi quali ludoteca e promozione di giochi educativi, intendiamo rivolgerci a fasce di potenziali lettori non abituati a frequentare le librerie Opereremo in un mercato complesso, anche insolito rispetto alla mia esperienza, ma ripongo la mia fiducia di ottenere nel tempo successo ed equilibrio economico, ricercando innanzitutto quelle profonde soddisfazioni che ho vissuto anche come imprenditore industriale. Per sostenere questo percorso è già in formazione un gruppo di giovani professionisti operatori del settore: saranno loro i protagonisti di un progetto di lungo periodo, la visione che ci ha spinto a credere profondamente in Caleidoscopio“.

“Nel corso della mia esperienza professionale – aggiunge Maria Luisa Doria – ho osservato quanto il disagio di bambini e adolescenti derivi spesso dalla mancanza di luoghi di socializzazione adeguati al loro modo di vedere e vivere il mondo. Il progetto Caleidoscopio nasce dunque anche da presupposti ideali e valoriali. Il nostro obiettivo – e la nostra scommessa – è costruire nel tempo uno spazio in cui bambini e ragazzi possano scoprire il piacere della lettura e condividere le proprie passioni con altri…”.

Caleidoscopio, aperta in affiliazione con la rete di librerie Ubik, offre una proposta libraria composta da circa 15mila titoli tra albi illustrati, libri per l’infanzia e l’adolescenza, manga e graphic novel, saggistica e narrativa. A completare l’offerta, una selezione dedicata ai giochi per l’infanzia, ai giochi da tavolo, ai puzzle e alla cartoleria.

“La libreria – aggiunge Lucio Lorenzi – direttore di Caleidoscopio Ubik – nasce con il desiderio di poter diventare un nuovo punto di ritrovo culturale e sociale per il quartiere: uno spazio accogliente in cui le persone possano sostare, incontrarsi e sentirsi parte di una comunità. Partendo dai libri, intendiamo favorire dialogo, partecipazione e inclusione, contribuendo alla costruzione di legami significativi sul territorio. Anche per questo abbiamo scelto il nome Caleidoscopio…”.

La libreria avrà degli spazi per fermarsi a leggere, una zona per laboratori e incontri e, a partire dal 2026, proporrà un programma di attività: presentazioni, gruppi di lettura, iniziative per le scuole, percorsi tematici e momenti di socializzazione.