“Ostinate e testarde”, un gruppo di (ri)lettura speciale dedicato a Jane Austen

Per festeggiare i primi 250 anni di Jane Austen (16 dicembre 1775 – 18 luglio 1817), la libreria Nina di Pietrasanta propone, da settembre a febbraio, Ostinate e testarde, un gruppo di (ri)lettura integrale dei romanzi dell’amatissima scrittrice inglese.

Protagonisti sei gruppi di lettura, intervallati da cinque incontri di approfondimento, con esperte come Liliana Rampello (critica letteraria e saggista), Susanna Basso (traduttrice), Gaja Cenciarelli (scrittrice), Ludovica Giuliani (libraia di Le Notti Bianche) e Ilenia Zodiaco (creator).

Gli incontri (a pagamento; per maggiori dettagli sui costi e le date si può contattare direttamente la libreria scrivendo a info@ninalibreria.it o si può visitare il profilo Instagram del negozio), si terranno in presenza o su zoom (per chi non ha la possibilità di partecipare di persona).

