A Reggio Calabria la rinascita della libreria Ave, fondata negli anni ’50. Cresce il franchising

Nata negli anni ’50, la libreria Ave di Reggio Calabria trasloca in una sede più grande, su tre piani, e si affilia al franchising Ubik. Stando all’ultimo Rapporto Assofranchising Italia 2020, questa modalità è in crescita nel mondo del libro – I dettagli

Una bella notizia da Reggio Calabria, dove la storica libreria indipendente Ave ha riaperto venerdì scorso nei nuovi locali ed è stata accolta con entusiasmo dalla città. La libreria ha una lunga tradizione: nasce negli anni ’50 e fino a oggi ha operato in un locale di pochi metri quadri sul corso principale della città, eppure è stata da sempre punto di riferimento, presidio culturale, organizzatore di eventi.

È di pochi giorni fa il messaggio che Fabio Saraceno, titolare dell’attività, ha veicolato sulla pagina Facebook del negozio per annunciare il passaggio e il trasloco nel nuovo locale, ampio (150 metri quadri su tre piani) e rinnovato, che si trova proprio di fronte a quello storico: “Ora, alla fine di un disastroso 2020, attraversiamo la strada. Con il passo pesante come un mattone, mettiamo le fondamenta per una nuova vita. L’Ave dei nostri genitori, la nostra Ave, l’Ave dei figli non si è mai fermata eppure ricomincia, da domani alle ore 18 vi aspettiamo sempre qui, vi basterà voltare lo sguardo dall’altra parte”.

LA SCELTA DEL LIBRAIO

La libreria si affilia al franchising Ubik, annunciando il passaggio con un messaggio a tutti i suoi lettori: “Per noi il libro è cultura e non un prodotto da sostituire sullo scaffale. Per questo abbiamo scelto di aderire a una rete di librerie nazionali. Probabilmente non è conosciuta come altri giganti, ma è quella che ci ha garantito la nostra più importante caratteristica: l’indipendenza. Ma anche la possibilità di continuare a fornire un servizio sul territorio e di attrarre ancora più lettori. Per questo siamo lieti di annunciarvi che da oggi facciamo parte delle librerie Ubik, con tutti i benefici che ne derivano: reperibilità dei titoli, la fidelity card, un nuovo sito e un’app per smartphone. Siamo sempre noi, tanto che manterremo il nostro nome e la nostra tradizione accanto a quello di ubik, che rappresenta l’innovazione”.

LA CRESCITA DEL FRANCHISING UBIK

Con oltre 100 librerie in tutta Italia, Ubik è in crescita nel settore delle librerie in franchising. Fa capo al gruppo Messaggerie e nel difficile 2020 ha continuato a crescere: “Abbiamo continuato ad aprire librerie, ricevendo richieste di affiliazione soprattutto da librai indipendenti. Le librerie hanno affrontato il momento reinventandosi e trovando nuovi modi di operare”, sottolinea l’AD Tiberio Sarti, che aggiunge: “Anche se la pandemia ha abolito gli incontri fisici, noi non ci siamo fermati, abbiamo proseguito con eventi in streaming, grazie a un format, Connessioni, che mette in contatto autori, lettori e librai da tutta Italia, molto apprezzato da autori e pubblico e con l’indubbio vantaggio di eliminare distanze fisiche e riunire le librerie di tutto il territorio nazionale”. E ancora: “L’affiliazione e l’ampliamento di una libreria importante come la Ave ci rende orgogliosi e rappresenta perfettamente la nostra filosofia”.

IL RAPPORTO SU FRANCHISING & LIBRERIE

A proposito della crescita del franchising nel mondo delle librerie, secondo l’ultimo Rapporto Assofranchising Italia 2020 – Strutture, Tendenze e Scenari, le librerie incidono per l’1,2% sul fatturato del franchising per un totale di 324.185.000 euro. Possono sembrare numeri esigui ma, come fa notare Italo Bussoli, Presidente di Assofranchising, “vanno letti nel complessivo 7% che è il peso del franchising all’interno del sistema distributivo in Italia”. E prosegue: “Le librerie si stanno riprendendo in quanto luoghi di cultura, e sicuramente la formula del franchising potrebbe rappresentare una scelta vantaggiosa per il libraio, perché affianca alla solidità propria del network la totale libertà di gestione. Fare rete inoltre è sempre un modo efficace per affrontare i periodi più critici”.

Interviene lo stesso Tiberio Sarti di Ubik: “Noi abbiamo registrato una contrazione lieve rispetto allo scorso anno, ed è davvero un dato inaspettato considerato il contesto attuale”.

Fotografia header: ©MarcoCostantino