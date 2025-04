Arundhati Roy torna a ottobre con l’atteso memoir “Il mio rifugio e la mia tempesta”

A ottobre in Italia per Guanda il ritorno alla narrativa di Arundhati Roy (autrice del premiato bestseller “Dio delle piccole cose”), con “Il mio rifugio e la mia tempesta”, un memoir intimo e commovente, che racconta com’è diventata la persona e la scrittrice che è – I particolari

Il memoir Il mio rifugio e la mia tempesta (in uscita a ottobre per Guanda, suo editore italiano), segna l’atteso ritorno di Arundhati Roy, l’autrice del bestseller Dio delle piccole cose, con cui vinse il Booker Prize nel 1997.

La scrittrice ha pubblicato anche numerosi saggi di non fiction e il romanzo Il ministero della suprema felicità, con cui è stata selezionata al Man Booker Prize nel 2017, tradotto in più di cinquanta lingue. Nel 2023, inoltre, ha vinto il prestigioso European Essay Prize for lifetime achievement, e nel 2024 il Pen Pinter Prize per saper raccontare “urgenti storie di ingiustizia con saggezza e bellezza”.

“Ho scritto questo libro per tutta la vita”, spiega Arundhati Roy. E aggiunge: “Forse una madre come la mia meritava una scrittrice come me per figlia. Ma ugualmente una scrittrice come me meritava una madre come lei“.

Con il cuore a pezzi all’indomani della morte della madre nel 2022, Roy inizia a scrivere per capire i sentimenti profondi e contraddittori per quella donna carismatica dalla quale si è allontanata all’età di diciotto anni “non perché non la amavo, ma per poter continuare ad amarla”.

Un viaggio nell’infanzia dell’autrice, negli anni che la portano alla scrittura e al successo che coincide con la vittoria del partito nazionalista indù, con le violenze e con la fine del suo matrimonio, con l’urgenza di impegnarsi per le cause politiche ed ecologiche. Un memoir che – si legge nella nota di Guanda – è un viaggio nella storia di una nazione e di una scrittrice attraverso la complessa e straordinaria relazione con sua madre, che per tutta la vita sarà per lei rifugio e tempesta: “Non è facile per me pensare che questa storia, in questo momento, diventerà pubblica, ma nello stesso tempo mi rassicura il fatto che sarà pubblicata dai migliori editori del mondo”.