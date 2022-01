I corsi di scrittura ed editoria della Scuola Belleville per la prima parte del 2022

Dal 24 al 27 gennaio la Scuola Belleville di Milano presenta i corsi di scrittura ed editoria in partenza nel primo trimestre del 2022 in una serie di incontri online. Protagonisti scrittrici, scrittori e protagonisti del mondo del libro – I dettagli

Dal 24 al 27 gennaio la Scuola Belleville di Milano presenta i corsi di scrittura ed editoria in partenza nel primo trimestre del 2022 in una serie di incontri online. Gli insegnanti introdurranno i programmi e risponderanno a domande e curiosità dei partecipanti. Le prenotazioni sono aperte sul sito della Scuola.

Lunedì 24 gennaio, dalle 19 alle 20, spazio a “Scrivere di notte”, con Giorgio Fontana, Antonella Lattanzi e Gaia Manzini che presentano il corso serale, in partenza il 21 febbraio 2022. Il corso si tiene una sera a settimana – online o in presenza – dalle 19.30 alle 21.30 e prevede tre moduli progressivi: nel modulo “Fondamenti” si affronteranno gli elementi costitutivi di una storia (dall’idea al punto di vista, dal personaggio all’ambientazione, dall’incipit al dialogo). Nel modulo “Progetto”, sotto la guida di Marcello Fois, Simona Vinci e Martino Ferro, i partecipanti svilupperanno l’idea per un testo – racconto, romanzo, raccolta di racconti – lavorando alla definizione della trama, dello stile e delle atmosfere. Nel terzo modulo, “Laboratorio”, attraverso il confronto con le editor Marilena Rossi e Benedetta Bolis, ogni allievo si cimenterà nella stesura di brani che saranno letti e commentati per trarne indicazioni utili a tutta la classe. Al termine del percorso i partecipanti avranno la possibilità di presentare i loro lavori a case editrici e agenzie letterarie.

Martedì 25 gennaio, dalle 19 alle 20, Andrea Tarabbia presenta “Cantiere Romanzo”, un laboratorio in programma a Milano tra aprile e dicembre 2022. Il corso è pensato per accompagnare i partecipanti nelle fasi di progettazione e costruzione del proprio romanzo, dallo sviluppo dell’idea originaria all’identificazione dei nuclei tematici; dall’articolazione dell’intreccio alla caratterizzazione dei personaggi; dalla definizione della propria “voce” alla messa a fuoco dello stile. In otto incontri – un sabato al mese, dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17 – ciascun allievo lavorerà agli aspetti fondanti del proprio progetto e alla scrittura dell’incipit e dei primi capitoli. I testi dei partecipanti saranno commentati in classe, in un processo di ricerca delle soluzioni narrative e stilistiche più efficaci alimentato dal confronto con l’insegnante e con gli altri studenti.

Mercoledì 26 gennaio, dalle 19 alle 20, Roberta Favia, Sara Marconi, Vera Salton e Cristina Brambilla presentano il corso online “Scrivere per ragazzi”, in partenza il 29 marzo 2022. L’obiettivo del corso è introdurre i temi, i registri, i generi e i punti di vista capaci di affascinare i lettori più giovani. Il corso è strutturato in due moduli: nel primo, “Fondamenti”, sono previsti incontri con scrittrici, scrittori, illustratrici, critiche letterarie e libraie volti ad approfondire linguaggi e temi specifici e a disegnare una mappa aggiornata della letteratura per ragazzi in Italia. Nel modulo “Laboratorio” la scrittrice ed editor Cristina Brambilla guiderà i partecipanti nello sviluppo di un loro progetto, aiutandoli a scegliere la forma narrativa (albo illustrato, prime letture, romanzo middle grade o young adult…) più adatta ad accoglierlo e a definire trama, personaggi, punto di vista, stile.

Mercoledì 26 gennaio, dalle 19 alle 20, Cristina Marconi presenta “Molto forte, incredibilmente lontano”, un corso online in programma dal 24 marzo 2022 dedicato a chi vive o ha vissuto fuori dall’Italia e desidera esplorare attraverso la scrittura la propria esperienza di espatriato, di italiano ma non solo. Nel primo modulo si affronteranno i princìpi e le tecniche della narrazione dalla prospettiva di chi vive all’incrocio tra due culture, avvalendosi anche del confronto con scrittrici e scrittori italiani che hanno trattato i temi dell’identità, dello “spaesamento” e della distanza. Nel secondo modulo, interamente affidato a Cristina Marconi, i partecipanti si concentreranno sulla messa a fuoco di un progetto – reportage, racconto, articolo di giornale, personal essay, incipit di romanzo – al cui sviluppo continueranno a lavorare anche nel terzo modulo, con il contributo di editor, agenti, scout e altri protagonisti dell’editoria internazionale.

Giovedì 27 gennaio, dalle 19 alle 20, Stefano Izzo e Giulia Caminito presentano il corso online “I mestieri del libro” in programma dal 30 marzo 2022. Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare a orientarsi nel mondo dell’editoria: aspiranti editor, redattori, ma anche scrittori e lettori. Il primo modulo, “Fondamenti”, è affidato a Stefano Izzo e al contributo di alcuni ospiti: in otto incontri di due ore ciascuno, il docente analizzerà la filiera editoriale e le professionalità che la compongono per poi soffermarsi sulla struttura della casa editrice, sui suoi meccanismi e sulle competenze che concorrono a trasformare un manoscritto in un libro. Nel laboratorio “Il mestiere dell’editor” Giulia Caminito approfondirà il ruolo dell’editor attraverso esercitazioni incentrate sulla valutazione di romanzi e racconti inediti, sull’editing strutturale, sul perfezionamento dello stile e sull’ideazione di una collana editoriale.