Per l’ottantesimo anniversario della Liberazione, martedì 15, martedì 22 e venerdì 25 aprile, su Rai1, la serie tv “Fuochi d’artificio”, tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Bouchard, sulle avventure di quattro amici impegnati nella lotta contro il fascismo in Italia – Il trailer e i particolari

Arriva su Rai1 (e su RaiPlay) la serie tv Fuochi d’artificio tratta dall’omonimo romanzo (pubblicato da Salani) di Andrea Bouchard, autore molto amato e richiesto per incontri nelle scuole, e prodotta da Fandango e Matrioska in collaborazione con Rai Fiction. Un’uscita speciale, visto che il 25 aprile 2025 ricorrerà l’ottantesimo anniversario della Liberazione.

La serie, divisa in sei episodi da 50 minuti, andrà in onda martedì 15, martedì 22 e venerdì 25 aprile e racconterà di quattro amici che decidono di aiutare i partigiani sfruttando la loro giovane età: Marta, Davide, Sara e Marco infatti hanno tra i 12 e i 13 anni e riescono a evitare sospetti e perquisizioni dell’esercito nemico.

La storia si muove tra la Val di Susa e le Alpi piemontesi, e proprio tra quei luoghi è stata girata (come racconta Torino Today), e mostra il prezioso contributo dei quattro giovani – con il nome di battaglia collettivo Sandokan – nella vittoria finale della Resistenza e, di conseguenza, nella liberazione italiana dal nazi-fascismo.

Susanna Nicchiarelli ne ha curato la regia, mentre la sceneggiatura è di Nicchiarelli insieme a Marianna Cappi, con la collaborazione di Andrea Bouchard (che affianca alla carriera di scrittore quella di autore di spettacoli per bambini e bambine, e di maestro elementare).

Per quanto riguarda il cast, invece, i protagonisti sono interpretati da Anna Losano, Luca Charles Brucini, Carlotta Dosi e Lorenzo Enrico; con loro anche Carla Signoris, Bebo Storti, Alessandro Tedeschi, Paolo Briguglia, Barbara Ronchi e Francesco Centorame.



Il libro

Uscito inizialmente nel 2015, in concomitanza con la serie tv è in libreria per Salani la nuova edizione di Fuochi d’artificio. Il libro segue le avventure di Marta durante gli ultimi anni della guerra e della resistenza. Con lei i fratelli Matteo e Davide, e l’amico Marco scenderanno in prima linea contro l’occupazione nemica, in una guerra di sabotaggio partigiana.

Bouchard, autore per Salani anche di Acqua Dolce (Premio biblioteche di Roma), Magica amicizia (finalista Premio Bancarellino), Il pianeta senza baci (e senza bici) e del più recente Ho ingoiato il sole, segue non solo la Storia italiana, ma anche la crescita di Marta, divisa tra il desiderio di normalità e la pressione familiare, l’amore e l’amicizia di questi giovani. Pagine che uniscono la fantasia e il passato, rispettandolo e celebrandolo, e che parlando alle generazioni di oggi.