“Il sangue della Montagna” di Massimo Maugeri: l’uomo, e non il mercato, torna al centro di tutto

Massimo Maugeri ci riporta in Sicilia con “Il sangue della Montagna”, un romanzo sui nostri tempi, sul nostro rapporto inestricabile con la natura e sulla cronica crisi economica che attanaglia soprattutto certe zone del nostro territorio, ma anche con il racconto di una visione, di un nuovo sistema capace di mettere l’uomo, e non il mercato, al centro di tutto

Per gli abitanti del luogo l’Etna non è un vulcano, ma la Montagna. Marco Cersi, quarantasei anni, con la sua impresa specializzata nella realizzazione di prodotti in pietra lavica, tenta di rivalersi nei confronti di questa magmatica madre che gli ha segnato la vita. Paola Veltrami, vedova, quarantatré anni, è una docente universitaria di letteratura con il sogno di un modello economico più umano.

Nel nuovo romanzo di Massimo Maugeri, conduttore radiofonico, scrittore e ideatore del blog letterario Letteratitudine, intitolato Il sangue della Montagna e portato in libreria da La Nave di Teseo, le loro vite si incrociano a causa della sparizione di un vecchio intagliatore di pietra lavica, amante della poesia: don Vito Terrazza.

Mentre una nuova eruzione aumenta la propria intensità devastatrice, Marco e Paola rimangono schiacciati dal peso di problematiche enormi: l’uno deve fare i conti con il proprio doloroso passato e i risvolti sempre più aspri della crisi; l’altra deve gestire il difficilissimo rapporto con la figlia. Sarà la Montagna, con il fluire incandescente del suo sangue, a segnare il passo in un arco temporale ampissimo che ci conduce fino all’anno 1886 per poi catapultarci nuovamente nei nostri giorni inquieti.

La crisi d’identità, i drammi famigliari, il tema del doppio e della follia, il ruolo della scrittura metaletteraria sono al centro del libri. Alcuni degli elementi tipici dello stile di Maugeri confluiscono nella narrazione di ulteriori tematiche: il rapporto uomo-natura-eruzioni vulcaniche; la crisi economico-finanziaria; la visione di un nuovo sistema capace di mettere l’uomo, e non il mercato, al suo centro.