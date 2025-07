“Il Conte di Montecristo”: a Torino maratona di lettura e cinema

Una maratona di lettura itinerante tutta dedicata a un capolavoro della letteratura: Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas sarà protagonista a Torino martedì 15 luglio.

L’iniziativa, promossa e organizzata dal Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, da Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Fondazione Circolo dei lettori in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte, Libreria Luxemburg, Alliance Française Torino e Biblioteche Civiche Torinesi, propone dieci ore ininterrotte di lettura pubblica e gratuita del celebre romanzo ottocentesco, che culmineranno in serata al Cinema Romano con la proiezione de Il Conte di Montecristo di Bille August, la mini serie andata in onda lo scorso gennaio su Rai1 (nella foto grande, ndr).

“Un romanzo di vendetta, redenzione e giustizia”

Capolavoro di Dumas, Il conte di Montecristo è un romanzo di vendetta, redenzione e giustizia. Una storia che si intreccia tra Marsiglia, Parigi e l’Italia post-napoleonica, seguendo la trasformazione del protagonista: Edmond Dantès, un giovane marinaio tradito e ingiustamente imprigionato. Dopo anni di carcere, rinasce come il misterioso conte di Montecristo, deciso a vendicarsi dei suoi nemici. La sua trasformazione incarna temi eterni come giustizia, identità e riscatto.

Scopri il nostro canale Telegram Le news del libro sul tuo smartphone Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati Inizia a seguirci ora

I protagonisti della maratona torinese

Giornalisti, attori, scrittori e protagonisti del panorama culturale — tra cui Alessandro Perissinotto, Giulio Prosperi, Bruno Gambarotta — si alterneranno nelle letture che toccheranno alcuni dei luoghi della città in cui è stata girata la serie andata in onda su Rai1 lo scorso gennaio: i portici del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, il Circolo dei lettori e la Libreria Luxemburg, in Galleria Subalpina. Le voci dei lettori si intrecceranno a brevi approfondimenti, offrendo al pubblico un’immersione viva e partecipata nelle pagine di Dumas.

I luoghi della maratona

Nei luoghi che ospiteranno le letture saranno allestite teche espositive che racconteranno l’eredità de Il Conte di Montecristo tra storia, editoria e immaginario popolare. Al Museo del Risorgimento, volumi ottocenteschi originali documentano l’impegno politico e narrativo di Alexandre Dumas durante l’impresa dei Mille, in dialogo ideale con la figura di Garibaldi e l’eroe letterario Edmond Dantès. Al Circolo dei lettori, materiali editoriali, figurine, quaderni, fumetti e parodie ripercorrono la fortuna del romanzo nella cultura visiva e popolare, dal feuilleton allo sceneggiato RAI, fino alle edizioni contemporanee provenienti dalle Biblioteche Civiche Torinesi.

In piazza Carlo Alberto, proprio di fronte al Museo del Risorgimento, sarà inoltre possibile ammirare per l’intera giornata alcune delle carrozze originali utilizzate nella recente fiction televisiva, esposte per la prima volta al pubblico come parte dell’allestimento speciale dell’evento. Ad aprire ufficialmente la maratona saranno Luisa Papotti e Alessandro Bollo, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Risorgimento italiano, Paolo Verri, direttore generale di Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Giulio Biino e Giuseppe Culicchia, presidente e direttore della Fondazione Circolo dei lettori, che assieme a Geoffrey Felix, presidente dell’Alliance Francaise di Torino, parleranno della fortuna nei secoli del romanzo, con un approfondimento sul protagonista.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

A concludere la giornata, la proiezione speciale al Cinema Romano della versione cinematografica della miniserie internazionale Il Conte di Montecristo – diretta dal regista danese Bille August, due volte Palma d’Oro – realizzata anche a Torino con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.