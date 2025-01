“Il conte di Montecristo”: su Rai 1 la nuova miniserie su un grande classico

Su Rai1 arriva la nuova miniserie tratta da “Il conte di Montecristo” di Alexandre Dumas: 8 puntate che seguiranno le travagliate e potenti vicende di Edmond Dantes, personaggio in cerca di vendetta e per questo uno degli antieroi più celebri della letteratura – I particolari

Da questa sera, 13 gennaio, in onda su Rai1 una nuova trasposizione televisiva di un grande classico della letteratura, Il conte di Montecristo.

Il celebre romanzo di Alexandre Dumas, capolavoro della letteratura francese e universale storia di vendetta, si appresta infatti a tornare in televisione: 8 puntate – alla regia il premio Oscar Bille August e una produzione internazionale che coinvolge Palomar, Rai Fiction e France Television – che raccontano la travagliata storia di Edmond Dantès, vero e proprio antieroe della letteratura.

Tra le serie tv più attese di quest’anno, molte delle quali ispirate a grandi opere letterarie, Il conte di Montecristo ripercorre gli eventi resi celebri da Dumas: l’accusa di tradimento, la detenzione lunga 14 anni nel Castello d’If (al largo di Marsiglia), e soprattutto il ritorno di Dantès in società con il personaggio del conte, ora ricco e deciso a vendicarsi di coloro che lo hanno accusato ingiustamente. Una storia che trasporta chi la legge, e ora chi ne guarda la sua trasposizione, direttamente nella Francia ottocentesca, tra scene drammatiche e avvincenti scontri.

Originariamente pubblicato a puntate nel 1844, Il conte di Montecristo è stato più volte portato sul grande schermo: tra le più celebri interpretazioni ricordiamo quella di Robert Donat nel 1934, e quella di Gerard Depardieu nella serie del 1998. Mentre è più recente il film diretto da Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellière, andato in onda su Canale 5 diviso in due parti, il 26 e il 27 dicembre.

Questa nuova miniserie Rai (che si chiuderà il 3 febbraio con le ultime due puntate) vede, invece, protagonisti Sam Clafin (celebre per Io prima di te e Peaky Blinders), nei panni del protagonista; Ana Girardot (Escobar e Dr. Knock) in quelli della fidanzata di Edmond Dantès, Mercédès Herrera; Jeremy Irons (vincitore del premio Oscar con Il mistero Von Bulow) volto dell’abate Faria e Mikkel Boe Følsgaard (vincitore dell’Orso d’argento per l’interpretazione in Royal Affairs) volto di Gérard de Villefort, sostituto procuratore del re.

Non solo in televisione, anche sui social Il conte di Montecristo è protagonista: sono molti i creators che consigliano la sua lettura (o il suo ascolto sulle piattaforme per audiolibro), come Ilenia Zodiaco che aveva selezionato il classico di Dumas per l’edizione 2022 del suo gruppo di lettura dei Mattoni per poi dedicare dei contenuti di approfondimento.